El PSOE tira de Zapatero en León para agitar el "no a la guerra" y movilizar a su electorado

La guerra en Oriente Medio ha devuelto al primer plano el lema del 'no a la guerra', una consigna que el Gobierno ha recuperado como instrumento de movilización política en plena campaña electoral y en la antesala del 8M. Un escenario que el Ejecutivo no parece dispuesto a desaprovechar en su intento de obtener rédito político tras los últimos fracasos electorales y desde el que Pedro Sánchez busca proyectarse como líder del progresismo occidental, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su némesis política.

En este contexto, reaparece en escena el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ausente en las recientes campañas electorales de Aragón y Extremadura. El exjefe del Ejecutivo vuelve ahora a la primera línea después de admitir que percibió más de 500.000 euros por trabajos de consultoría para el empresario Julio Martínez Martínez y tras comparecer en el Senado en la conocida como comisión Koldo. Lo hará en León, su ciudad natal, a partir de las 19:00, para respaldar al candidato socialista, Carlos Martínez. Sánchez se trasladará el sábado a Soria, en su segundo acto de campaña.

La posición de Sánchez ha sido valorada por el expresidente Zapatero como "un acierto", después de vetar el uso de las bases de Rota y Morón, pese a que la Administración Trump, por boca de su portavoz en la Casa Blanca, aseguró que el Gobierno de España se había comprometido a colaborar. Una afirmación que fue desmentida con rapidez desde La Moncloa.

En todo caso, el Ejecutivo desempolva el lema de aquellas históricas movilizaciones y se apoya en la figura de Zapatero, quien decretó la retirada de las tropas españolas de Irak al calor de un país en pie de protesta. Tras el eco de aquellas manifestaciones masivas, el Gobierno pretende convertir la memoria de aquel momento en un instrumento de rédito electoral, intentando sacudirse los recientes reveses sufridos en Aragón y Extremadura.

El regreso de Zapatero a los actos de partido, se produce en la misma semana en la que ha reconocido haber enchufado a sus hijas en la empresa de su presunto testaferro y amigo Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante, por la que cobró casi 70.000 euros al año. En esa sesión negó cualquier implicación en el rescate de Plus Ultra y aseguró no conocer al presidente de la aerolínea. Sobre Venezuela, sostuvo que no conocía a la opositora María Corina Machado y reconoció mantener una relación fluida con la presidenta interina Delcy Rodríguez, mientras que su vínculo con Nicolás Maduro había sido menor, según afirmó.

Zapatero, al igual que el Gobierno, trata de situar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como heredero del 'partido de la guerra' y las consecuencias de la guerra en Irak. Lo hizo el propio Sánchez en su declaración institucional de apenas diez minutos, en la que recordó "el regalo del trío de las Azores", en referencia a George Bush, Tony Blair y José María Aznar. El propio Zapatero, en declaraciones a los medios en las que no quedó claro si hablaba en calidad de asesor del presidente, afirmó que "la trayectoria de las posiciones del PP en política internacional ante conflictos bélicos han sido muy equivocadas". "¿En qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak?", añadió el expresidente.