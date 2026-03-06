Metro, colegios, centros de salud, carreteras… todo lo que la Generalidad ha reconstruido y Sánchez no

El presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha sido entrevistado este viernes en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio que se está realizando en el Hotel Novotel Lavant de Valencia. El jefe del Ejecutivo autonómico ha detallado los trabajos de reconstrucción en las infraestructuras afectadas por la dana y ha criticado la desidia del Gobierno de España: "Yo me ofrezco a seguir colaborando en la reconstrucción con el Gobierno de España, a pesar de que ellos colaboran poco, porque creo que, por encima de todo, están los ciudadanos".

Pérez Llorca ha lamentado que la reconstrucción avance "más lenta de lo que debería" por un motivo principal: "No ha habido un cambio normativo en España que permita que ayuntamientos y administración puedan operar rápidamente". Por ejemplo, "al principio sí que hubo un acuerdo entre Generalidad y el Ministerio de Infraestructuras, de Óscar Puente. La mitad de los puentes los hacía el Gobierno de España; la otra mitad, la Generalidad. Los de la Generalidad están terminados; algunos que le correspondían al Gobierno de España están terminados, otros empezados y otros a medias. Aquí lo tramitamos por urgencia; el Gobierno de España decidió no hacerlo".

El presidente de la Comunidad Valenciana ha dicho que "el Gobierno se jacta de que ha transferido el dinero a los ayuntamientos, pero ninguno ha gastado un sólo euro". Razones: "Primero, no tienen personal cualificado para hacer una reconstrucción tan importante, y segundo, porque no ha habido un cambio normativo en España que haya permitido hacer obras de emergencia. Y son obras de emergencia".

Pérez Llorca es consciente de que le "corresponde trabajar y coordinar los trabajos de la administración que represento". Dicho esto, ha enumerado las mejoras realizadas por la administración que preside: "En el tema del transporte ferroviario, la Generalidad Valenciana ha terminado todos sus trabajos. Hemos tenido que hacer Metro Valencia de nuevo. La línea 3 que une Valencia con Utiel aún no está terminada, porque corresponde al Gobierno de España".

"Nos quedan algunas pistas forestales por reparar –ha continuado–. 3.500 kilómetros de pistas forestales, hemos ejecutado el 70%, nos queda el 30%; 124 depuradoras hemos reparado; 150 kilómetros de colectores; nos quedan algunos colegios, porque tenemos que volverlos a construir, pero hemos reubicado, como emergencia, en todas las partes; los centros de salud, creo que son más de 150. Quedan algunos, pero hemos reubicado. 18 carreteras autonómicas, que se dice pronto".

Finalmente, Pérez Llorca ha apuntado que el Gobierno le ha permitido a la Generalidad endeudarse 2.500 millones de euros más. Aunque esa deuda "la vamos a pagar todos los valencianos y los intereses son cada vez más grandes", "nos resignamos, pero no hemos parado de trabajar. En esa coyuntura estamos".