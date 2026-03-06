Miguel Tellado desvela que Vox lleva siete días sin querer negociar sobre Extremadura

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha desvelado en su cuenta oficial de X que Vox lleva siete días sin querer sentarse a negociar de Extremadura. Lo ha hecho después de que el partido de Santiago Abascal haya tumbado la investidura de María Guardiola por segunda vez, cuando ya sólo era necesaria la abstención de Vox.

"Después de votar con el PSOE y Podemos en contra de la investidura de María Guardiola, ahora irá Abascal a Castilla y León a pedir el voto a los ciudadanos de centro derecha para bloquear también está comunidad", advierte en su mensaje, que remata diciendo que "los de Vox llevan siete días sin querer sentarse a negociar, pero están muy centrados en las purgas internas de su propio partido". "Cuestión de prioridades", concluye.

Tellado se refiere así a la expulsión de Javier Ortega Smith de Vox y la apertura de un expediente contra José Ángel Antelo. De hecho, el próximo lunes se reúne el Comité Ejecutivo Nacional de Vox en el parador de Navarredonda de Gredos, en Ávila, en su primer encuentro después de echar a Antelo como vocal.

Santiago Abascal decía este viernes, antes de la votación, que aún hay tiempo para pactar medidas antes de ir a nuevas elecciones. El 3 de mayo es la fecha límite. El líder de Vox culpaba en esta ocasión a Génova de la falta de acuerdo, poniendo en valor la buena voluntad de Guardiola para acercarse a las posturas de Vox.

Y es que, tal y como ha publicado Libertad Digital, ambos partidos coinciden en un 90% de las propuestas, incluido la central de Almaraz, el Pacto Verde Europeo, los impuestos o la inmigración. A pesar de ello, Vox ha tumbado la investidura de Guardiola como presidenta de Extremadura, pese a que logró un 43% de votos y entre ambos suman el 60% de apoyos en la región.