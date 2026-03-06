Sánchez preside un homenaje a víctimas de Adamuz sólo con políticos y sin ningún familiar

El presidente del Gobierno, ausente en el multitudinario funeral por las 46 víctimas de Adamuz, ha participado este viernes en un breve acto de recuerdo por los fallecidos en el trágico accidente de tren, cuya causa aún se investiga pero que apunta a deficiencias en la infraestructura responsabilidad del Ministerio de Transportes.

En el marco de la 36 cumbre hispano-portuguesa en el Monasterio de la Rábida, Sánchez ha descubierto una placa ante la que han colocado un ramo de rosas blancas en recuerdo de las víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía: dos profesores que daban clases en los cursos de verano de este centro universitario, la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro.

Sánchez, protegido con un paraguas a causa de la lluvia, ha estado acompañado por sus tres vicepresidentas, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen. También han estado presentes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la de Palos de la Frontera, Milagros Romero; el presidente de la Diputación onubense, David Toscano; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López; y el senador del PP por Huelva Carmelo Romero. Un miembro del departamento de protocolo de Moncloa ha leído el poema El recuerdo, de Juan Ramón Jiménez.

El homenaje se ha organizado de forma previa a la llegada a Huelva de la delegación portuguesa que, encabezada por su primer ministro, Luís Montenegro, participa en la cumbre bilateral y que también comenzó con un minuto de silencio por las víctimas.