Vox suspende a Antelo y expulsa definitivamente a Ortega Smith: "Un fundador se somete a las normas"

Javier Ortega Smith, uno de los fundadores del partido y que asegura tener el carné número seis, ya no es ni afiliado de Vox. El Comité de Garantías de la formación ha publicado un comunicado en el que da por finalizado el expediente disciplinario al concejal y diputado y acuerda "su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado" por haber cometido una "infracción muy grave".

El comunicado explica que la infracción ha sido haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, una decisión que efectivamente Ortega Smith se negó a acatar.

Fuentes del partido recuerdan también que "asistió al Pleno del Ayuntamiento como portavoz cuando el partido le había retirado tal responsabilidad y, a lo largo de varias semanas, no ha dejado de hacer manifestaciones públicas en las que se reafirma en su determinación de incumplir la voluntad del partido y de verter descalificaciones contra el partido, sus órganos de dirección y sus integrantes" y critican que "Javier Ortega Smith, que ha presumido de ser el afiliado número 6, debería saber que un fundador digno de tal nombre se somete a las normas más que nadie".

Antelo rompe "el principio de unidad y lealtad"

En la misma sesión del Comité de Garantías se acordó abrir un expediente disciplinario contra José Ángel Antelo, hasta ahora líder de la formación en Murcia, "por los hechos protagonizados y las manifestaciones realizadas desde que el pasado 26 de febrero la dirección del partido le planteó dejar la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia".

Se trata de una "medida cautelar" —si bien lo ocurrido con Javier Ortega Smith avanza el final más probable del asunto— que es tomada "por la especial gravedad de los hechos" y que implica que José Ángel Antelo queda "suspendido de sus derechos como afiliado e inhabilitado, además, para el ejercicio o desempeño de cualquier cargo o función en el partido o en representación de este, entre ellos, su condición de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional".

Las mismas fuentes del partido señalan que tras conocer su destitución como portavoz regional, José Ángel Antelo inició "una escalada de declaraciones públicas, mensajes en redes sociales y filtraciones interesadas que buscaban blindar su permanencia en el cargo y dificultar las legítimas decisiones de la dirección del partido".

Vox acusa a Antelo de que estas actuaciones "rompen con el principio de unidad y lealtad" del partido y le culpan, además, de faltar "al deber de confidencialidad" al haber desvelado "comunicaciones privadas con la dirección del partido".