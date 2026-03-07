EEUU refuerza su presencia en las bases de Rota y Morón mientras Sánchez sigue hablando de su 'no a la guerra'

Pedro Sánchez sigue insistiendo en su no a la guerra. Pero mientras, más de 20 aviones militares de EEUU han despegado de las bases españolas de Rota y Morón camino a la zona de conflicto en Irán, dos destructores norteamericanos cargados con todo el armamento de combate se han dirigido hacia el mismo destino y, además, se filtra toda una ampliación de la presencia de EEUU en esas bases españolas. Todo ello, mientras Sánchez intenta explotar electoralmente un no a la guerra que choca con la evidencia de los hechos.

El presidente del Gobierno presume de haberse convertido en el azote de Donald Trump prohibiendo a EEUU el uso de las bases de Rota y Morón para la guerra en Irán. Pero lo cierto es que todos los datos avalan que se trata, sin más, de la enésima maniobra de distracción de Sánchez basada en una campaña de mentiras de cara a su electorado y apoyos en el Parlamento.

Dato mata relato

En las dos bases citadas se han producido, entre el 27 de febrero, un día antes del ataque, y el 5 de marzo a las siete de la tarde, al menos 40 movimientos de vuelos. De estos, hay que restar cinco aterrizajes y despegues de una aeronave, un Beech, con idas y vueltas a y desde Marruecos. Pero entre ellos se sitúan 24 despegues de aviones de guerra que estarían destinados a la misión contra Irán haciendo escala en bases estadounidenses ubicadas en Italia y Alemania.

Para colmo, dos destructores de la Marina estadounidense desplegados en la base naval de Rota, el USS Roosevelt y el USS Bulkeley, han partido camino de la denominada operación Furia Épica lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, como confirmó el pasado 1 de marzo la publicación Infodefensa. Ambos destructores se encuentran, de hecho, en el Mediterráneo oriental para contribuir al escudo defensivo de Israel diseñado para neutralizar los misiles iraníes antes de que alcancen su objetivo. Y hay que recordar que la Marina estadounidense tiene en la actualidad cinco destructores desplegados en Rota. A los dos movilizados en la operación Furia Épica, se suman el USS Arleigh Burke, el USS Paul Ignatius y el USS Oscar Austin. Es más, a lo largo de 2026, llegará a la base gaditana un nuevo destructor, el sexto, que todavía no ha sido asignado oficialmente, como señala esta publicación.

Y, por si fuera poco, resulta que Washington ha decidido elevar su apuesta en ambas bases, especialmente en la de Rota, por medio de la adjudicación de 15 millones de dólares para la remodelación de las instalaciones, como ha recogido la misma publicación especializada.

Traducido: que EEUU sigue utilizando, aunque de forma indirecta, las bases españolas para sus fines bélicos, que EEUU sigue apostando por su presencia en las bases y que Sánchez sigue mientiendo a la opinión pública.

Se da la circunstancia de que Trump, en su discurso contra Sánchez en el que amenazó con cortar las relaciones comerciales, ya avisó de que los aviones utilizarían las bases igualmente. Al mismo tiempo, mientras Sánchez enarbolaba su no a la guerra, la fragata Cristóbal Colón fue enviada este jueves a Chipre para acompañar al portaaviones Charles de Gaulle, el más poderoso de la Armada francesa.