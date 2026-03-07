PSOE y Sumar admiten "fallos" en su feminismo pero culpan a Vox del rechazo de los jóvenes

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Andrea Fernández, ha admitido que su partido ha "fallado" en algunos puntos e ideas del feminismo, mientras que su homóloga de Sumar, Ester Gil de Reboleño, ha admitido que el "método" elegido por el Gobierno de coalición "a lo mejor puede ser criticable", pero no "el fin" de sus políticas, que es "la consecución de derechos". Lo han reconocido en una entrevista en Radio Nacional con motivo de la celebración este domingo del 8-M en las que presumen de las leyes polémicas sobre igualdad aprobadas en los últimos años.

A la pregunta de qué ha fallado para que muchos jóvenes, sobre todo chicos, rechacen el feminismo, según desveló un barómetro, la portavoz socialista ha respondido que probablemente se haya "fallado en algunos puntos en la comunicación de las ideas de feminismo".

Culpan a Vox y al PP de "embarrar y polarizar"

Sobre si se puede responsabilizar en parte del antifeminismo de algunos jóvenes a las leyes polémicas y fallidas aprobadas por el Gobierno, la portavoz del PSOE subraya que "se puede responsabilizar más a quienes se han dedicado a embarrar y a polarizar" con unas leyes que, desde su punto de vista "están funcionando razonablemente bien".

"Para mí son los polarizadores los que han generado ese odio o ese rechazo a políticas que, en términos efectivos, funcionan", remacha, y también señala a Vox y su veto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género como "una de las claves del envenenamiento que se ha producido con respecto a las políticas de igualdad".

Acosadores en el partido

Preguntada sobre por qué les cuesta tanto todavía a los partidos actuar contra los supuestos acosadores, Andrea Fernández explica que la violencia sexual de género contra las mujeres está "incardinada en las organizaciones donde hay poder, opacidad y ciertas lógicas de funcionamiento".

"Donde faltan todavía muchas capas de democracia efectiva al final hay un caldo de cultivo que es peligroso y riesgoso para las mujeres. Creo que en ese corporativismo muchas veces nos perdemos y se cometen errores que, por suerte y gracias a la presión del movimiento feminista y la concienciación de la sociedad terminan siendo corregidos", ha señalado, mostrando su deseo de que el PSOE haya aprendido de sus "errores" sobre el caso del exasesor de Presidencia del Gobierno Paco Salazar, y repare a las víctimas a las que inicialmente "falló".

De su lado, la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y portavoz de Sumar en la Comisión de Igualdad, Ester Gil de Reboleño, achaca el rechazo de algunos varones jóvenes al feminismo a "la reacción patriarcal" que intenta frenar las conquistas de las mujeres y al afán de la "ultraderecha" por desacreditar al movimiento, atacar las leyes de igualdad y "enfrentar a hombres y mujeres".

Y también ha aludido a "la batalla cultural" que se libra en las redes sociales "con discursos simplistas y desinformación" para trasladar que "los hombres están discriminados". En este contexto, enfatiza, que el feminismo no le quita derechos a nadie ni es "una guerra contra los hombres", sino una "una lucha contra la desigualdad".

"Errores"

Respecto a si el Gobierno de coalición o los partidos de izquierda tienen que hacer autocrítica de sus políticas, la diputada de Sumar admite que todo el mundo comete "errores". "Los partidos de la coalición progresista lo que han intentado en todo caso es seguir avanzando en la consecución de derechos. Ante eso, el método a lo mejor puede ser criticable, pero por el fin, que es la consecución de derechos, no cabe crítica alguna", argumenta.

Sobre los fallos en la lucha contra la violencia machista, Gil de Reboleño señala que "la falta de recursos es algo bastante importante". "Cuando se legisla hay que legislar con recursos", recalca, a la vez que pone el énfasis en que es "fundamental invertir más en educación".

Además, la portavoz de Sumar llama a no "comprar el discurso negacionista de Vox". "La única manera que tienen de enfrentarse al feminismo es lanzando consignas que no tienen sentido para una sociedad democrática como la española", indica, convencida de que "la gente con sentido común, que es la mayoría, ve que son consignas que no van a ningún lado".