Sánchez deberá aclarar el veto a las bases de Rota y Morón a dos meses de la prórroga del Convenio

Pedro Sánchez no dará explicaciones por la guerra de Irán, y la postura aislacionista adoptada por el Gobierno, hasta finales de marzo, es decir, tres semanas después de que estalle el conflicto. Una estrategia similar a la empleada con el accidente de Adamuz, por el que tardó tres semanas en comparecer, para diluir el asunto y escabullirse, una vez más, de informar al Parlamento.

Acude solo para hablar ante los grupos, no para solicitarles permiso en el envío de una fragata a Chipre, como exige la Ley de Defensa Nacional aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo hará en pleno caos por el uso de las bases de Rota y Morón, cuyo veto anunciado a EEUU sigue sin estar claro. Por ello, el PP ha registrado dos preguntas orales en el Senado, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, para que el Ejecutivo dé explicaciones.

La primera se realizará en la Comisión de Defensa del Senado: "¿Puede explicar el Gobierno de España qué cambió exactamente entre junio del año pasado y marzo de este año para que el Gobierno pase de considerar el uso de Rota y Morón 'conforme al convenio' a calificarlo ahora como 'complicidad' en una 'guerra ilegal'?", recoge el texto.

El convenio con EEUU debe renovarse en mayo

La decisión de vetar a EEUU el uso de ambas bases tiene lugar cuando faltan menos de dos meses para la prórroga automática del Convenio, firmado en 1988 entre los entonces presidentes Ronald Reagan y Felipe González, se prorroga de forma automática de manera anual desde 2021. La próxima fecha para su actualización es el próximo 22 de mayo.

Las dudas generadas por el propio Ejecutivo en torno a este acuerdo abren cualquier posibilidad, también la de que EEUU pueda adoptar represalias contra España y dejar de utilizarlas, perjudicando con ello a los 9.500 empleos que dependen de la presencia norteamericana en estos municipios andaluces.

El PP preguntará también en la Comisión Mixta del Senado: "¿qué quiere decir la ministra de Defensa cuando en el encuentro mantenido con el embajador de Estados Unidos le dijo 'No, no, ¿yo no estoy con Trump?'".

El Gobierno negó que Margarita Robles hubiera pronunciado esas palabras y dijo que estaban sacadas de contexto. Sin embargo, dadas las actuaciones que contradicen el "No a la guerra" enarbolado por Sánchez, crecen las sospechas de que el Ejecutivo esté promoviendo un discurso que no se corresponde con la realidad.