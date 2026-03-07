Zapatero, más tocado que nunca: su declaración en el senado enciende las alarmas

La actualidad política española vuelve a verse sacudida por las revelaciones en torno al polémico rescate de Plus Ultra, una aerolínea con vínculos cuestionables y que ha puesto en el ojo del huracán al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su comparecencia en la comisión de investigación, Zapatero ha negado tajantemente haber mantenido contactos con autoridades públicas para facilitar el rescate, calificando las acusaciones de enormes falsedades. Sin embargo, Libertad Digital subraya que estas declaraciones chocan frontalmente con los hechos documentados y las investigaciones judiciales en curso, que apuntan a una red de intereses y favores que beneficiaron directamente al entorno del expresidente socialista.

Uno de los puntos más escandalosos tratados en la tertulia es la vinculación de Zapatero con la sociedad Análisis Relevante, descrita como un "chiringuito financiero" diseñado presuntamente para canalizar pagos derivados de las gestiones del rescate. El expresidente admitió haber percibido cerca de medio millón de euros de esta firma, mientras que sus hijas fueron contratadas con sueldos que suman unos 200.000 euros. Esta situación de evidente nepotismo y conflicto de intereses resulta inaceptable en una democracia que aspire a la transparencia, especialmente cuando los fondos destinados al rescate de la aerolínea provienen del bolsillo de todos los españoles.

La investigación periodística de El Mundo ha desmontado la coartada de Zapatero. Según el expresidente, sus emolumentos se justificaban por la elaboración de informes escritos, pero cuando estos salieron a la luz, se reveló que su calidad era ínfima, comparándolos incluso con textos generados por herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. La trama se complica aún más con la aparición de César Sánchez, antiguo director de comunicación del CNI, quien asegura ser el verdadero autor de los informes y haber cobrado apenas 18.000 euros por ellos, lo que deja en evidencia que el grueso del dinero pagado a Zapatero no respondía a labores de consultoría, sino a su capacidad de influencia política.