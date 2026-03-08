El PP celebra el 8M reactivando su ofensiva contra el burka

Coincidiendo con el Día de la Mujer que se celebra este domingo, el Partido Popular ha promovido toda esta semana diferentes iniciativas para poner en valor el feminismo, pero alejado de la doctrina actual que promueve la izquierda. Después de dar voz a una activista iraní y otra cubana en el Congreso, va a registrar una PNL, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, para pedir la prohibición del burka.

La propuesta, pilotada por el vicesecretario de Igualdad del partido, Jaime de los Santos, se llevará a la Cámara Baja la próxima semana, y se suma a la Ley contra el burka y el niqab que ya registraron hace días. En la PNL se muestran especialmente duros contra el uso de estas prendas que pretende "el borrado jurídico de las mujeres y niñas", según recoge el texto.

La propuesta busca "garantizar la libertad efectiva y plena participación de las mujeres y las niñas en la vida pública frente a cualquier forma de coacción, borrado o imposición, como el uso de prendas que cubran el rostro de forma integral como el burka y el niqab", explican desde el partido a este periódico.

Contra la Ley Trans de Irene Montero

La iniciativa recoge también la exigencia de reformar la Ley Trans de Irene Montero para "poner fin a la autodeterminación registral del sexo sin requisitos" y "restablecer las garantías objetivas y jurídicas que eviten la alteración arbitraria de la identidad y protejan la seguridad jurídica". Es decir, evitar que hombres utilicen espacios públicos femeninos o cárceles para mujeres, poniéndolas en peligro.

"Resulta muy hipócrita que los mismos que se oponen y rechazan legislar para liberar a las mujeres y niñas de las cárceles en vida que suponen el uso del burka y el niqab, para proteger y garantizar sus derechos y libertades, sean quienes impulsaron y defienden con vehemencia la mal llamada ‘Ley Trans’", critican en el PP.

El partido de Alberto Núñez Feijóo alerta contra la "deriva de la izquierda" que pretende "invisibilizar a las mujeres y niñas", tanto con el burka como con la Ley Trans, a la que se oponen las feministas clásicas porque atenta contra la concepción biológica de la mujer.

"Obligar a una mujer a caminar sin rostro y sin expresión es una forma extrema de exclusión social que restringe su autonomía, su acceso al empleo y su plena participación en la vida social y comunitaria", asegura el PP, que pone en valor que "la iniciativa no cuestiona de ninguna forma la dignidad, los derechos, ni la protección de las personas transexuales".