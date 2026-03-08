Menú
Sánchez vuelve a abrazar a las dictaduras terroristas: ¿qué pasará con la seguridad de España?

Carlos Cuesta repasa las posiciones que ha marcado Sánchez desde que la tensión geopolítica ha aumentado en el mundo.

En una nueva entrega de su análisis geopolítico en Con España a Cuesta, el periodista Carlos Cuesta ha denunciado lo que considera el enésimo episodio de desprestigio internacional para España provocado por las decisiones de Pedro Sánchez. En esta ocasión, el foco de la crítica se sitúa en la postura del presidente del Gobierno ante la escalada de tensión entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos e Israel, y el régimen de Irán. Mientras las potencias democráticas evalúan acciones contra una teocracia que es señalada por ONG’s internacionales como responsable de matanzas de entre 40.000 y 50.000 personas, Sánchez ha optado por desmarcarse de sus aliados tradicionales para alinearse, según Cuesta, con los intereses de los ayatolás.

Para Cuesta, la elección de Sánchez es clara y alarmante: en lugar de apoyar a quienes defienden la libertad y la seguridad frente al fanatismo, el líder socialista se posiciona del lado de una teocracia islámica radical. Cuesta define al régimen iraní no solo como una dictadura asesina, sino como una estructura violadora de los derechos fundamentales más básicos. Al declarar que un posible ataque contra Irán sería ilegal y prohibir el uso de las bases españolas para tales fines, Sánchez estaría enviando un mensaje de debilidad y complicidad que compromete seriamente la posición de España dentro de la estructura de seguridad de Occidente.

El análisis también pone el dedo en la llaga sobre la retórica utilizada por el presidente. Carlos Cuesta ironiza sobre la incapacidad de Sánchez para leer con fluidez el prompter en sus comparecencias, donde vuelve a recurrir al desgastado eslogan del no a la guerra. Según la línea editorial defendida en el programa, esta apelación al pacifismo no es más que una fachada para ocultar una falta de principios morales en política exterior. Se critica que el Ejecutivo asuma que el mundo puede resolver sus problemas únicamente mediante el diálogo con regímenes que solo entienden el lenguaje de la fuerza y el terror.

