Abascal llama "canalla" a Mañueco y le cambia el nombre por "Fernández Marruecos"

En vísperas de las elecciones de Castilla y León de este domingo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado "canalla" en un mitin en Salamanca al presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha cambiado el nombre por el de "Alfonso Fernández Marruecos" al "ponerle una alfombra roja" a la inmigración irregular y preocuparse más "por los de fuera".

"No se puede ser tan canalla, no se puede hacer una acusación de esa naturaleza", ha criticado Santiago Abascal en un mitin en Béjar, en Salamanca, en referencia una vez más a que Mañueco les acusara en el primer debate electoral de querer dejar a los inmigrantes abandonados en el mar, por la que ya le ha avisado que le hará rectificar si tienen que negociar un gobierno de coalición.

Abascal ha contado además que un ganadero de Arévalo (Ávila) le dijo que a Mañueco lo llama "Marruecos" y, como le ha gustado, lo quiere bautizar así a partir de ahora: "Alfonso Fernández Marruecos". El líder de Vox ha afirmado que "si esas personas vienen en patera, es porque los dos partidos, PSOE y PP, les han llamado, les ponen la alfombra roja y les ofrecen un futuro que no le podemos dar a nuestros jóvenes". Lo ha dicho durante su intervención en un acto de campaña junto al candidato de Vox, Carlos Pollán, en la Plaza Mayor de Maldonado de Béjar.

El líder de Vox ha anticipado que su partido hará "una oposición por tierra, mar y aire", y ha instado a los ciudadanos castellanos y leoneses a que "prueben algo diferente" porque si les hacen ganar las elecciones, "el cambio de rumbo será total".