El "postureo" de Sánchez con sus perras en TikTok indigna a los animalistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a exhibir su ya habitual afición por los vídeos en TikTok, la red social favorita de los adolescentes a los que su propio Ejecutivo quiere limitar el acceso. Esta vez lo ha hecho jugando con sus perras, India y Turca, en un vídeo en el que asegura que "son una pasada". El gesto, sin embargo, ha acabado provocando numerosas críticas entre los animalistas.

El Partido Animalista (Pacma) ha denunciado la "incoherencia" del presidente al presumir de amor por los perros en redes sociales mientras su propio partido dejó fuera de la Ley de Bienestar Animal a los perros de caza, trabajo y otras actividades específicas. Una exclusión introducida mediante una enmienda del PSOE durante la tramitación de la norma y que dejó a estos animales fuera de la ley animalista cuando entró en vigor en septiembre de 2023.

"Resulta contradictorio presumir públicamente de lo mucho que se quiere a los perros mientras se actúa en su contra en los aspectos que realmente afectan a su calidad de vida", ha señalado el presidente nacional del partido, Javier Luna.

Reducir el IVA veterinario

Pero la crítica animalista no se queda ahí. La formación también reprocha al Gobierno que haya ignorado otra de las grandes reivindicaciones del sector: la reducción del IVA veterinario, que sigue gravado con un 21%. Un impuesto que, según denuncian, encarece la atención sanitaria de los animales y puede convertirse en una barrera para muchas familias. Pacma reclama rebajar ese IVA al tipo superreducido del 4% o incluso eliminarlo para facilitar el acceso a tratamientos y revisiones veterinarias.

Para el partido animalista, el vídeo de Sánchez responde más a una estrategia de imagen que a una política real de protección animal. "Los gestos en redes sociales responden más a un postureo que a una intención auténtica de concienciar sobre el respeto hacia los animales", sostienen. En resumen, mucho cariño en TikTok, pero poca protección en el BOE, critican los animalistas.