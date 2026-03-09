Marlaska, contra las cuerdas por el posible uso de fondos públicos del exDAO con fines delictivos

En plena ofensiva de la defensa del exDAO, José Ángel González, contra la víctima que le ha denunciado por violación, el Partido Popular sigue exigiendo explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo ocurrido, ya que el Gobierno le cesó, pero todavía no ha sido detenido.

Dada la gravedad de los hechos recogidos en la querella, que el abogado de González intenta poner en cuestión como parte de la estrategia de defensa a su cliente, el PP recuerda que los presuntos delitos se habrían cometido en instalaciones de carácter público.

Por ello, han registrado una iniciativa en el Congreso, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que exigen a Interior documentación sobre el posible uso de fondos estatales mientras se llevó a cabo la presunta violación. Denuncian la "utilización sistemática de medios, instalaciones, recursos humanos y jerarquía policial con fines presuntamente delictivos".

¿Dinero público para fines delictivos?

Recuerdan que los hechos se habrían producido en el piso de titularidad estatal situado en la calle Alberto Alcocer de Madrid, que utilizaba el exDAO. Además, las maniobras posteriores de presión para que la víctima guardara silencio fueron en base a la apropiación de cargos públicos y dinero del Estado, ya que le ofrecieron un ascenso a cambio de echar tierra sobre el asunto.

Por ello, la diputada del PP Ana Vázquez ha registrado una petición en la que reclama una "copia del expediente completo de reforma de la vivienda, así como copia de facturas de las reformas, compras de muebles y gastos de esa vivienda, suministros, etc. desde el año 2018 hasta la actualidad".

También piden una "copia del tique o factura de la comida del exDAO, del día 23 de abril del 2025, a la que hace referencia la querella de la víctima. Así como copia del pago de la misma". Han registrado, además, pregunta para obtener respuesta por escrito sobre esa comida, para conocer "si fue pagada con fondos reservados y cuál fue su importe".