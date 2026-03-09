La mujer de Santos Cerdán, "la Paqui", también firmó un contrato para ser socia de otra de las sociedades de la trama

Santos Cerdan firmó un contrato para quedarse con el 45% de una de las principales sociedades de la trama de obras públicas presúntamente amañadas. Se trataba de la sociedad en la que ya estaba como socio principal Antxon Alonso: Servinabar. Pero hay una segunda sociedad que iba de la mano de esta primera. Su nombre es Noran y se trataba de una cooperativa inmobiliaria en la que también estaba Koldo García Izaguirre. Pues bien, siguiendo el esquema de Cerdán, su mujer, "la Paqui" – como le llamaban habitualmente en la trama – también contó con uno de estos contratos para tener una presencia no sólo laboral, sino también societaria en la trama.

La UCO ha dejado constancia de ello se ha hecho ya con el contrato en cuestión: "En cuanto al contrato laboral adjunto al referido correo – denominado "contrato de sociedad de duración determinada"– , fue fechado el 1 de marzo de 2018, y consistió en la formalización, entre Antxón y Francisca Muñoz, de la incorporación de ésta última a la cooperativa como "socio trabajador" hasta el 31 de agosto de 2018 -fecha en la que finalizaría el contrato, constando el último pago el 27 de julio de 2018-, para "realizar el trabajo y las funciones que se le encomienden, aceptando los derechos y deberes que le corresponden". Así, hasta ahora se había hablado que Paqui había sido fichada. Pero la realidad es distinta. Entró en condición de socio y eso significa que pasaba a ser propietaria de parte de los activos y beneficios que acumulase la sociedad.

La UCO lo detalla así: "La conjunción de estos extremos permite colegir los siguientes aspectos de interés: La entrada de Francisca Muñoz en la cooperativa, atendiendo a la cláusula tercera del contrato, conllevó una aportación de 2.400 € al capital social de Noran S. Coop. Pequeña por parte de ésta. El 25% (600 €) de dicha aportación, según consta en el contrato, habría sido entregado a la firma del mismo". Pero lo cierto es que no se puede descartar que la aportación nunca se realizara, lo que llevaría a considerar la operación como un puro regalo: "No obstante, no se ha encontrado respaldo justificativo en cuentas bancarias de las

cantidades que, en virtud de este acuerdo, Francisca Muñoz estaba obligada a desembolsar como aportación de socios a la cooperativa". Es más, "a tenor de la cláusula quinta, "la interesada" (Francisca Muñoz) recibiría de la sociedad, en función de sus resultados económicos "una cantidad mensual denominada anticipo laboral, con que se retribuye a los socios de la cooperativa". Y en la nómina de "Francisca Muñoz correspondiente al mes de marzo, consta como beneficiaria de un anticipo laboral neto de 1.900€: cuantía exacta a cada una de las cinco transferencias que constan ingresadas desde Noran a la mujer de Santos en el periodo marzo-julio de 2018".

Además, y del "análisis de los dispositivos y demás documentación física o digital, intervenida en los domicilios de Antxón y Servinabar, no se han localizado documentos, cruce de correos electrónicos o en general cualquier atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios por parte de Francisca Muñoz en la sociedad cooperativa".

Y "sobre este particular, cabría reseñar que durante el registro domiciliario de Antxón, entre otros documentos, afloró una hoja de papel con la siguiente anotación manuscrita: "Francisca Muñoz. Trazabilidad. ¿Qué hacía? ¿Trabajo?".