Los cazadores plantan cara a Marlaska: rechazan limitar las armas con criterios subjetivos

El sector cinegético empieza a responder formalmente a la reforma del Reglamento de Armas impulsada por el Ministerio del Interior. La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha presentado varias alegaciones al borrador del Gobierno que pretende limitar el número de rifles que uno puede tener en casa e implantar un curso obligatorio para la tenencia de armas, entre otras modificaciones.

La entidad, que representa a más de 330.000 cazadores federados en España, asegura que su objetivo es contribuir a una normativa "moderna, proporcionada y adaptada a la realidad del siglo XXI", y defiende que cualquier cambio debe basarse en "criterios técnicos, seguridad jurídica y simplificación administrativa".

Formación integrada en la licencia de caza

En relación con el curso obligatorio que plantea el Ministerio para obtener la licencia de armas, la Federación considera positivo reforzar la formación, pero advierte de que no debería suponer nuevas trabas burocráticas. Por ello propone integrar esa formación en los procedimientos de obtención de la licencia de caza que ya realizan las federaciones autonómicas y facilitar el acceso a la formación en el uso seguro de las armas.

También reclama mayor flexibilidad para habilitar y utilizar campos de tiro, tanto permanentes como eventuales, con el objetivo de facilitar el entrenamiento de los cazadores.

Más herramientas para la gestión cinegética

La RFEC también plantea que el Reglamento de Armas no limite las competencias autonómicas en materia de caza ni la gestión de poblaciones de fauna silvestre.

Entre sus propuestas figura permitir el uso de dispositivos de comunicación como pinganillos durante las batidas, flexibilizar el uso de moderadores de sonido y autorizar el calibre .22 para modalidades de caza o controles poblacionales que determinen las comunidades autónomas.

Críticas a posibles limitaciones

En cuanto a otras medidas del borrador, como la limitación del número de armas o la regulación de las denominadas armas tácticas, la Federación rechaza cualquier restricción que no se base en criterios técnicos objetivos.

Lo que sí respalda la RFEC es la unificación de las actuales licencias D (rifles de caza mayor) y E (escopetas) en una única licencia de caza. Según la Federación, esta medida permitiría reducir trámites administrativos sin rebajar los estándares de seguridad y control.

El presidente de la RFEC, Josep Escandell ha señalado que el sector ha trasladado a la Guardia Civil "una hoja de ruta realista para que el futuro Reglamento de Armas no se convierta en una barrera para quienes cumplen la ley, sino en una herramienta útil que reconozca la responsabilidad del sector".