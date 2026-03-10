Antelo también pide un congreso extraordinario en Vox para que los afiliados "tengan voz"

El exlíder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha respaldado la iniciativa de Iván Espinosa de los Monteros de convocar un congreso extraordinario para que los afiliados "tengan voz" sobre el futuro de la formación política de Santiago Abascal. "Creo que nadie debe temer eso, sino todo lo contrario. Ofrecer una imagen de transparencia y de limpieza de la organización es muy importante de cara al futuro", ha dicho Antelo, que vive ahora una situación compleja después de que la dirección regional de Vox en la Región de Murcia saltase por los aires.

En este sentido, Antelo ha considerado que la militancia "no entiende este tipo de purgas" ni la "estrechez" en un partido que, a su juicio, debería estar ampliando las bases y las caras conocidas, porque eso es bueno. "Nadie discute el liderazgo de Santiago Abascal, pero sí se discuten las maneras y quién toma las decisiones", ha explicado Antelo, que ha puesto como ejemplo que para su cese como portavoz y expulsión del grupo parlamentario "no ha habido nunca ni una votación en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)".

José Ángel Antelo también se ha mostrado especialmente crítico con ciertos órganos de control interno de Vox al asegurar que "el Comité de Garantías tiene mucho de Comité y poco de garantías". Asimismo, ha insistido en que ha solicitado al CEN la puesta en marcha de este congreso para que la gente "pueda posicionarse en cosas que la militancia no entiende".

El exlíder del partido en Murcia también ha señalado como contradicción el hecho de pedir referéndums sobre asuntos como la inmigración o el tratado de Mercosur y no aplicarlos de puertas para adentro. "Lo más lógico, lo más sensato y lo más coherente es que el propio partido dé voz a los afiliados", ha insistido Antelo.