Espinosa de los Monteros busca apoyos para impulsar un congreso extraordinario en Vox

El exdiputado y antiguo portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, está promoviendo la celebración de un congreso extraordinario del partido para debatir su rumbo político y su funcionamiento interno. La iniciativa se produce en pleno clima de tensión interna en la formación liderada por Santiago Abascal, tras las recientes crisis orgánicas que han afectado a dirigentes como Javier Ortega Smith o José Ángel Antelo.

Durante su intervención en el programa La Trinchera de esRadio, Espinosa de los Monteros ha expresado su preocupación por la situación del partido. El exportavoz ha asegurado que observa lo que está ocurriendo con "profunda tristeza" y ha afirmado que no logra entender cómo una organización construida durante años "con mucho esfuerzo, tiempo y dedicación" se está deteriorando de una forma que considera difícil de explicar.

El exdirigente ha recordado especialmente el papel histórico de Ortega Smith dentro del partido. Según ha señalado, no solo fue uno de los fundadores, sino que fue quien llevó los estatutos al notario y contribuyó a poner en marcha la estructura inicial de la formación. Además, ha destaacado su protagonismo durante los primeros años del partido, cuando Vox tenía una presencia pública muy limitada y Ortega Smith actuaba como acusación popular en el juicio del procés. "Que haya acabado expulsado del partido es muy doloroso", ha afirmado.

Espinosa de los Monteros también se ha referido al caso de José Ángel Antelo, exlíder de Vox en la Región de Murcia. Espinosa de los Monteros ha subrayado que fue el propio partido quien le pidió en su día que encabezara el proyecto en esa comunidad cuando la organización apenas tenía estructura. Ha recordado que posteriormente fue vicepresidente del Gobierno autonómico y ha defendido su trayectoria de lealtad al partido. Por ello, ha cuestionado que se haya pasado en pocos días de plantearle como candidato electoral a acusarle de supuestas irregularidades.

Petición de un congreso para debatir el rumbo del partido

Asimismo, Espinosa de los Monteros ha insistido en la necesidad de abrir un debate interno en Vox. A su juicio, el partido debería convocar un congreso extraordinario: "Yo creo que es el momento de que Vox celebre un congreso, no una asamblea donde se elige un nuevo líder. Nadie discute el líder, no la ha discutido nunca nadie".

"Hay dos cosas que tenemos que hablar internamente", ha dicho el exdirigente de Vox. La primera, ha explicado, es el reposicionamiento ideológico de la formación. La segunda, el modelo organizativo interno y la forma en que se toman las decisiones dentro del partido. En este sentido, ha planteado que es necesario aclarar "en manos de quién está la organización" y por qué, según ha señalado, hay personas con capacidad de influencia dentro del partido que no son afiliadas ni tienen una presencia pública conocida.

Espinosa de los Monteros también ha defendido que Vox debe preparar su proyecto político con vistas a una posible llegada al Gobierno. Sin embargo, ha advertido de que ese objetivo es incompatible, a su juicio, con "un sistema de purgas" o con un funcionamiento interno que considere opaco o alejado de los principios de democracia interna.

Apoyos entre antiguos dirigentes y cuadros del partido

Según información publicada por The Objective, Espinosa de los Monteros ya habría comenzado a reunir apoyos para promover esta iniciativa dentro de la formación. De acuerdo con ese medio, entre quienes respaldarían la convocatoria del congreso extraordinario se encontrarían algunos dirigentes críticos con la actual dirección del partido, entre ellos Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo.

Según han informado, todo apunta a que también existiría malestar entre otros cuadros del partido, incluidos antiguos responsables territoriales o dirigentes que han perdido peso en la estructura. El objetivo de este grupo sería abrir un debate sobre la organización interna de Vox y su orientación política de cara al próximo ciclo electoral.

Para forzar la convocatoria de un congreso extraordinario, los estatutos del partido establecen que sería necesario reunir el apoyo de un porcentaje relevante de afiliados al corriente de pago, además de presentar un orden del día para la reunión.

Críticas al funcionamiento interno de Vox

En distintas intervenciones públicas recientes, Espinosa de los Monteros ha venido criticando lo que considera una tendencia al cierre interno de la organización. En el programa de Cuatro En boca de todos , el exdiputado señaló que en su opinión existe "una deriva de estrechamiento" en el partido y que se está reduciendo el espacio para liderazgos autonómicos o territoriales.

El antiguo portavoz parlamentario defendió que Vox debería aspirar a gobernar con un funcionamiento interno que garantice controles y contrapesos, insistiendo en que el debate sobre el modelo organizativo es necesario si el partido pretende consolidarse como alternativa política en España.

En ese contexto, su propuesta de convocar un congreso extraordinario pretende abrir un proceso de discusión interna que aborde tanto la estrategia política como la estructura del partido en los próximos años.