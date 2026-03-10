Peramato emula a Yolanda Díaz y Pilar Alegría con su último invento: la violencia "enraigada"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, pasó anoche por el estudio de "masajes" de La Noche en 24 Horas para hablar de la actualidad política y sobre la Fiscalía que preside tras la destitución de su antecesor Álvaro García Ortiz por su condena a dos años de inhabilitación y doce meses de multa por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

La fiscal general volvió a defender al condenado y anunció que el Ministerio Público presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

Hasta ahí nada nuevo. La nota discordante llegó cuando habló sobre los últimos casos de violencia doméstica. Dijo que "los hijos e hijas menores de edad de las víctimas de violencia de género son también víctimas, incluso cuando no son objeto de violencia directa sobre ellos" y que "estamos ante una violencia estructural que está enraigada –sic– en el patriarcado". Una mezcla entre enraizada y arraigada que nos hace recordar otros lapsus de personajes afines o miembros del Gobierno, como los de Yolanda Díaz o los de Pilar Alegría, por poner dos ejemplos del nivel cultural y dialéctico de los miembros y "miembras", en este caso, que nos gobiernan ya sea desde el Ejecutivo o desde el Judicial.

Teresa Peramato, fiscal general del Estado, sobre los últimos casos de violencia de género: "Estamos ante una violencia estructural que está arraigada en el patriarcado"#LaNoche24h

▶https://t.co/KvgtvoBNbh pic.twitter.com/FeJcFlBUYa — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) March 9, 2026

Como se puede ver en el tuit del vídeo que publicó la cuenta de La Noche en 24 Horas, hasta corrigen a la propia fiscal poniendo lo que debería haber dicho y no dijo: "Estamos ante una violencia estructural que está arraigada en el patriarcado".