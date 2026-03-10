Tras recuperar el lema del ‘no a la guerra’ como instrumento de movilización política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el Pleno del Congreso de los Diputados el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición de España en Oriente Próximo y sobre su participación en el último Consejo Europeo, celebrado los días 19 y 20 de este mes.

Sánchez, que en los últimos días se ha esforzado en presentarse como referente del progresismo internacional frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que sitúa como su principal antagonista político, insistirá previsiblemente en su rechazo al conflicto y en su negativa a permitir que Washington utilice las bases militares de Rota y Morón. Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo retomará su ofensiva contra el principal partido de la oposición, situando a su líder, Alberto Núñez Feijóo, como heredero político de las decisiones adoptadas por el Gobierno del Partido Popular durante la guerra de Irak.

El anuncio de esta comparecencia llega, además, en un momento en el que el Ejecutivo todavía no ha aprobado ninguna medida para paliar el encarecimiento de los precios, pese a las presiones de su socio minoritario, Sumar, y de los partidos que facilitaron su investidura, que le reclaman actuar con urgencia.