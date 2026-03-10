Tras recuperar el lema del ‘no a la guerra’ como instrumento de movilización política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el Pleno del Congreso de los Diputados el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición de España en Oriente Próximo y sobre su participación en el último Consejo Europeo, que se celebrará los días 19 y 20 de este mes. Sánchez pidió el pasado viernes comparecer ante la Cámara baja para presentar las conclusiones de la reunión de líderes europeos.

También el presidente del Gobierno se reunirá con los grupos en una ronda de contactos para abordar la guerra en Irán. De este modo, el Ejecutivo retoma las conversaciones con los partidos políticos después de tener que cancelar la ya anunciada en enero para enviar tropas de paz a Ucrania, que finalmente se suspendió por el accidente ferroviario de Adamuz.

"A lo largo de esta semana intercambiaremos ideas con todos los grupos parlamentarios y con los agentes sociales, escucharemos las propuestas de la comisión y seguiremos monitorizando la evolución de los datos. Todo para poner en marcha una respuesta calibrada y eficaz", ha anunciado la ministra portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Tanto la comparecencia como las conversaciones con los partidos políticos no buscan pedir el respaldo de la Cámara, sino solo para informar después de haber enviado una fragata a Chipre sin contar con el apoyo del Congreso de los Diputados.

Sánchez, que en los últimos días se ha esforzado en presentarse como referente del progresismo internacional frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que sitúa como su principal antagonista político, insistirá previsiblemente en su rechazo al conflicto y en su negativa a permitir que Washington utilice las bases militares de Rota y Morón. Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo retomará su ofensiva contra el principal partido de la oposición, situando a su líder, Alberto Núñez Feijóo, como heredero político de las decisiones adoptadas por el Gobierno del Partido Popular durante la guerra de Irak.

En Moncloa sostienen que el Gobierno está "en el lado correcto de la historia" ante lo que consideran una "guerra ilegal" y aseguran que España está defendiendo "el respeto al derecho internacional". No obstante, para el Gobierno lo importante es mantener el relato político, por ello tratan de situarse a la vanguardia en la defensa de la paz. "No estamos solos; estamos siendo los primeros", sostienen desde el Gobierno.

El anuncio de esta comparecencia llega, además, en un momento en el que el Ejecutivo todavía no ha aprobado ninguna medida para paliar el encarecimiento de los precios, pese a las presiones de su socio minoritario, Sumar, y de los partidos que facilitaron su investidura, que le reclaman actuar con urgencia.