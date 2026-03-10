Sánchez miente para atacar a Ayuso: la sitúa "fuera de la legalidad" por el registro de médicos objetores al aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de situar a la región "fuera de la legalidad" por su postura respecto al registro de médicos objetores del aborto, pese a que el Ejecutivo madrileño ha anunciado únicamente que recurrirá la decisión judicial.

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez ha afirmado que es un "empeño personal" de Ayuso impedir que las mujeres puedan ejercer sus derechos en Madrid y ha sostenido que la presidenta "sigue negándose a cumplir la ley del aborto, ahora incluso en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

Seamos claros: es un "empeño personal" de la presidenta que las mujeres no puedan ejercer sus derechos en Madrid. Ayuso sigue negándose a cumplir la Ley del aborto, ahora incluso en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sitúa a la Comunidad fuera de… pic.twitter.com/186mZHtmkz — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 10, 2026

"Sitúa a la Comunidad fuera de la legalidad solo para continuar con su guerra política. Llegaremos hasta el final para garantizar los derechos y las libertades de las mujeres en todo el territorio español", ha añadido el jefe del Ejecutivo.

El recurso anunciado por Madrid

La realidad, sin embargo, es bien distinta. La Comunidad de Madrid solo ha anunciado que presentará un recurso en reposición cautelar contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que había aceptado una medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad para iniciar los trámites de creación del registro de médicos objetores de conciencia.

Sin embargo, desde el Gobierno regional se subrayó este lunes que el tribunal "no entra en el fondo del asunto" y que la resolución únicamente acepta la cautelar solicitada por el Ejecutivo central.

Por ese motivo, la Consejería de Sanidad que dirige Fátima Matute avanzó que el Ejecutivo madrileño recurrirá la decisión judicial mientras se resuelve el fondo del conflicto en los tribunales.

La postura del Gobierno regional

Desde el Ejecutivo madrileño sostienen que la región está cumpliendo tanto con el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios como con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo.

Además, recuerdan que la resolución del TSJM no obliga a crear de forma inmediata el registro, sino a iniciar los trámites administrativos para su elaboración, una decisión que el Gobierno regional pretende recurrir ante el propio tribunal.