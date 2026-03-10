Teresa Ribera se ausenta del Pleno europeo sobre energía tras el varapalo a su estrategia nuclear y Forestalia

El Pleno celebrado este martes en Estrasburgo para hablar del nuevo Plan de energía de la Comisión Europea ha contado con la notable ausencia de la vicepresidenta de Transición Verde, Teresa Ribera, máxima autoridad en esta materia y que no ha intervenido en la sesión. En su lugar lo ha hecho el comisario danés de energía, Dan Jørgensen, lo que según fuentes del Europarlamento se puede interpretar como un "desprecio" a la institución.

En paralelo a la sesión, Ribera ofrecía una rueda de prensa en Estrasburgo para hablar de esta cuestión, evidenciando que su ausencia no se debía a motivos de agenda por encontrarse fuera de la ciudad. Esta llamativa ausencia tiene lugar en pleno aislamiento de España en cuestiones que tienen que ver con la defensa, dada la postura adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez de ir al choque con EEUU por la guerra de Irán.

La eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha criticado duramente en su discurso esta ausencia, señalando que "se esconde por cobardía" porque "es incapaz de explicar que compraba energía nuclear a Francia mientras cerraba centrales como al de Almaraz". "Segundo, por irrelevancia y tercero, por Forestalia", remataba, recordando el posible uso de fondos europeos para esta trama, que el PP ha pedido investigar a Europa.

La ausencia de Ribera se produce en plena caída de peso de España en Europa ya nuestro país fue excluido el mes pasado de una minicumbre para hablar de economía, pese a ser el cuarto por peso dentro del euro. La propia presidenta de la CE, Úrsula Von der Leyen, ha admitido el problema que empieza ser el Gobierno de Pedro Sánchez para Europa.

Se produce, además, cuando el plan energético presentado cambia el propio criterio de la Comisión al avalar la energía nuclear que combate el Ejecutivo español cerrando centrales como la de Almaraz. Ribera se ha visto también envuelta en toda la trama que se investiga sobre Forestalia por su etapa como ministra, y que llevó incluso al registro del ministerio de Transición Ecológica cuando ya era comisaria.