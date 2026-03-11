Álvarez de Toledo califica a Sánchez como "máximo especialista" en promover odio tras el foro con Santaolalla

Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada del Partido Popular en el Congreso, ha asegurado este miércoles que Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo, es el "mayor factor de polarización y división que ha tenido la política española" y considera que ha superado como "máquina del odio" al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Estas declaraciones han tenido lugar después del acto contra el odio organizado por Pedro Sánchez junto a la activista Sara Santaolalla, la actriz trans Abril Zamora o un marroquí que fue Mena -menor extranjero no acompañado-, entre otros. Todos ellos, por supuesto, afines al Gobierno, que no ha permitido participar a personalidades de otras ideologías.

Durante un encuentro en Soria en vísperas de las elecciones castellanoleonesas, la diputada popular ha insistido en que la "polarización" no es un "accidente fortuito" ya que hay una "estrategia del Gobierno para fomentar el odio y crear divisiones" para que sigan votando a Sánchez, "no porque les guste lo que hace sino por odio al adversario".

"Sánchez demoniza a los adversarios llamándoles fascistas"

"Hoy he escuchado al presidente del Gobierno hablar del odio y doy por hecho que lo hace como máximo especialista, como autoridad mundial en la materia de la promoción del odio", ha insistido Álvarez de Toledo. A su juicio, "el hombre que ha levantado un muro entre españoles, promueve un proyecto de desconexión, demoniza a sus adversarios políticos tachándolos de fascistas, deslegitima a los contrapesos democráticos del Estado, al Poder Judicial, a los medios de comunicación independientes y al Parlamento llamándolos ultras y fachas". La popular ha subrayado que Sánchez habla del "odio" porque es la "materia que mejor conoce".

Álvarez de Toledo ha transmitido un "mensaje de esperanza y responsabilidad" de cara a unas elecciones donde está en juego "no solo la seguridad y el futuro del campo, también el futuro del país". "Estamos en un momento muy delicado, hay en el país un proceso de mutación de democracia fallida que se proyecta sobre la unidad de nuestro Estado porque el presidente del Gobierno depende para gobernar de socios que detestan España, que buscan la destrucción del país y que promueven la discriminación entre comunidades: les da todo a las que debe algo para gobernar y nada para otros territorios como Soria", ha advertido Cayetana Álvarez de Toledo.