El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel en pleno choque diplomático con Netanyahu

El Gobierno ha decidido cesar oficialmente a la embajadora de España en Israel, Ana Sálomon, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras la aprobación de la medida en el último Consejo de Ministros. La decisión confirma lo que en la práctica ya ocurría desde hace meses: España se queda sin embajador en Israel en pleno choque diplomático con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Sálomon ocupaba el puesto desde julio de 2021, pero llevaba fuera de su destino desde septiembre de 2025, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió llamarla a consultas tras un nuevo enfrentamiento político con el Gobierno israelí. Exteriores justificó entonces la medida por lo que calificó como "acusaciones calumniosas" contra España después de que Pedro Sánchez anunciara nuevas iniciativas contra la ofensiva israelí en Gaza.

Desde ese momento, la embajadora quedó en Madrid sin fecha de regreso, en una llamada a consultas sine die que ahora se traduce en su salida definitiva.

El cese, firmado por el Rey Felipe VI a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, incluye la fórmula habitual de agradecimiento por los "servicios prestados". Sin embargo, la decisión llega en un momento de máxima tensión diplomática entre Madrid y Jerusalén en plena guerra contra Irán.

España rebaja su representación en Israel

Con la salida oficial de Sálomon, España deja vacante su Embajada en Tel Aviv. La legación diplomática pasa a estar encabezada por un encargado de negocios, un escalón inferior al de embajador que suele utilizarse cuando las relaciones entre dos países atraviesan una crisis política.

El paso supone, en la práctica, consolidar la degradación de las relaciones bilaterales tras meses de enfrentamientos públicos entre el Ejecutivo de Sánchez y el Gobierno de Netanyahu.

Israel tampoco tiene embajador en España

La situación es similar en Madrid. Israel no cuenta con embajador en España desde mayo de 2024, cuando decidió llamar a consultas a su entonces representante, Rodica Radian-Gordon, después de que el Gobierno español reconociera oficialmente al Estado palestino.

Aunque estaba previsto designar a un sustituto, el diplomático elegido terminó renunciando al puesto para asumir otro destino y el Ejecutivo israelí no llegó a nombrar un nuevo embajador.

Desde entonces, la representación israelí en España está encabezada por la encargada de negocios, Dana Erlich, manteniendo también rebajado el nivel de la relación diplomática.

Sin embajador hasta nuevo aviso

El movimiento del Gobierno obliga ahora a nombrar un nuevo jefe de misión si en algún momento quiere recuperar el máximo nivel de representación diplomática en Israel. Para ello deberá solicitar antes el plácet del Ejecutivo israelí, el trámite necesario para que un nuevo embajador pueda asumir el cargo.

De momento, y con las relaciones en uno de sus peores momentos, todo apunta a que España e Israel seguirán manteniendo sus embajadas rebajadas al mínimo durante un tiempo.