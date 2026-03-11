El PP toma la delantera al Gobierno y envía a los grupos nuevas medidas para paliar la guerra en Irán

El Partido Popular registrará este miércoles una Proposición no de Ley en el Senado y una moción en el Congreso que incorporarán las medidas planteadas a principios de semana para hacer frente a los efectos económicos provocados por la situación internacional, como la guerra en Irán.

Además de una rebaja del IRPF y de los impuestos a la energía, el PP ha incluido nuevas propuestas para las empresas electrointensivas y una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, clave para dos sectores estratégicos cuya dependencia del combustible es muy elevada y que con más intensidad puede padecer los efectos de una subida del carburante.

El texto registrado este miércoles será remitido a los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, así como al Gobierno de España, según ha anunciado el partido en un comunicado. De esta forma responden a la ronda de contactos de Félix Bolaños, a la que el PP aún no ha confirmado asistencia, y la comparecencia anunciada de Pedro Sánchez en el Congreso, el próximo 25 de marzo.

"Frente a un Pedro Sánchez que aún no ha tomado una sola decisión que vaya más allá de las consignas y los eslóganes, hay un Partido Popular que sí tiene una respuesta articulada y preparada para hacer frente a la actual situación y a su posible agravamiento", defienden los de Alberto Núñez Feijóo.

Las iniciativas anunciadas se votarán en el Pleno de la próxima semana en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP garantiza que vayan a salir adelante. Será una semana antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y, si el próximo martes el Consejo de Ministros no aprueba ningún paquete económico, el PP se adelantaría incluso a la iniciativa del Ejecutivo.

"El Gobierno anunció ayer una ronda de llamadas. El PP anunció el lunes un paquete de medidas. Por tanto estamos llevando la delantera en este asunto aprovechando que Sánchez ha priorizado buscar lemas con los que arrebatar voto a sus socios en lugar de proteger a los españoles de una situación económica que puede pasar de difícil a muy difícil en muy pocos días", destacan en el partido.

Las medidas incorporadas:

- Rebaja del IRPF por un impacto de unos 200 euros de media por contribuyente. Se haría aumentando un 10% el mínimo personal por tributante, doblando el mínimo por hijo y actualizando tramos entre un 10% para los tramos más bajos y un 3% para los más altos. El resto de parámetros del IRPF deben actualizarse con respecto a la inflación de 2025. Afecaría a 16 millones de contribuyentes. Esto supondría devolver a las familias españolas 3.200 millones de euros.

- Rebaja de impuestos a la energía: suprimiendo el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica, lo que rebajaría la factura entre un 3% y un 4%; bonificación permanente de un 80% en los peajes que tienen que asumir las empresas electro intensivas; convocatoria de la subasta de cogeneración, revisión de la retribución variable para 2026.

- Modificación del Estatuto de los consumidores electrointensivos para asegurar que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones incrementando la dotación presupuestaria para las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos de derechos de emisión de CO2, conforme a lo permitido por la Directiva Europea. Convocatoria de la subasta de cogeneración y revisión de la retribución variable para 2026; Elaboración del Estatuto de la Industria calor intensiva.

- Reducción para el sector industrial de los costes por servicios de ajuste del sistema eléctrico en la cuantía que exceda los pagos que se realizaban antes del apagón general del 28 de abril de 2025. El conjunto de estas medidas supondría devolver a un hogar medio formado por dos adultos y dos hijos unos 900 euros anuales si se mantienen las medidas de energía durante todo un año.