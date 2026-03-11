HODIO: la herramienta que crea Sánchez para acabar con la libertad de expresión

El presidente del Gobierno ha protagonizado la segunda parte del anuncio que dio desde Dubái, en el World Governments Summit. "Vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado HODIO, la huella del odio y la polarización. Una herramienta que va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y alcance de los discursos del odio en las plataformas digitales", ha anunciado Pedro Sánchez en un mensaje de deriva populista en el que ha enfatizado la idea de "que hablemos más de amor y menos de odio" y que se aplicará a través del Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia.

El presidente ha realizado este anuncio durante la inauguración del Foro contra el odio, en una intervención con la que busca liderar el progresismo en redes sociales. "El odio ya no es una emoción sino un producto que se mercantiliza", ha asegurado Sánchez, sin ofrecer más detalles sobre los plazos para aplicar esta herramienta que pretende censurar las críticas al Ejecutivo porque, en palabras del presidente, "cuando los tecno-oligarcas decidieron imponer su agenda política en redes sociales, pasamos de la libertad de expresión a la libertad de agresión; a un espacio donde el insulto se presenta como opinión y el acoso como debate". En todo caso, ha asegurado que los resultados se harán públicos "para que todo el mundo sepa quién lo frena, quién mira para otro lado y quien hace negocio".

El Ejecutivo, que es uno de los que más utiliza las plataformas digitales y cuyos ministros, como Óscar Puente, emplean las redes sociales para insultar y agitar, insiste en su ofensiva contra estas plataformas después de que en el mes de enero el presidente, desde Dubái, anunciara la prohibición de su uso a los menores de 16 años, así como "el fin de la impunidad" de los directivos para que sean los responsables legales de las infracciones que se cometan en sus plataformas.

"En España el uso del odio es totalmente asimétrico, porque para algunos es su principal baza electoral. Lo utilizan, no para aplastar las ideas, sino a quienes las defienden. Y les hablo desde la experiencia propia", se ha victimizado el presidente que ha tachado al entorno digital como un "estado fallido" porque "no hay reglas y se premia la impunidad" lanzándose a decir que "la tecnología es poder, es política y ahí ahora se está haciendo política de la mala".

En el foro dedicado específicamente al odio, el presidente ha afirmado que "se propaga de manera fría y calculada", al tiempo que lo ha definido como un "arma política". También ha querido enfatizar la idea de que "el objetivo es sacar el odio de la sombra, hacerlo visible y exigir responsabilidades a quienes no actúan". Asimismo, ha comparado la llamada "huella de carbono" con la herramienta que pretende aplicar, a la que ha denominado "huella del odio".

Esta iniciativa supone una prolongación más de la intención del Gobierno de censurar aquellos comentarios no afines al Ejecutivo, al igual que, trata de hacer con los medios de comunicación que publican informaciones contrarias o críticas con el Gobierno a los que tacha de "pseudomedios".

La jornada, que ha arrancado con la intervención musical de Ismael Serrano al son de "Mi vida, no hay derecho", pretende poner de manifiesto la escalada de violencia en redes sociales y "analizar los efectos del discurso del odio y la polarización en la sociedad". Para ello han invitado a expertos y personas afectadas, entre las que destacan la tertuliana Sarah Santaolalla, el exmenor no acompañado Mohamed El Harrak y la actriz y directora de cine Abril Zamora.