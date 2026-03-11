Impulso Ciudadano recurre ante el Tribunal Supremo el traspaso al País Vasco de las prestaciones por desempleo

Impulso Ciudadano ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el traspaso de competencias en materia de Seguridad Social al País Vasco tales como la gestión de las prestaciones por desempleo, determinadas ayudas familiares no contributivas del sistema de Seguridad Social y el seguro escolar.

Al parecer de Impulso Ciudadano "estas transferencias quiebran principios esenciales del sistema constitucional de Seguridad Social y generan un precedente institucional extremadamente grave". En un comunicado hecho público este miércoles, la entidad recuerda que "el artículo 41 de la Constitución Española establece que los poderes públicos deben mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Este mandato constitucional se ha construido históricamente sobre tres pilares básicos: la unidad del sistema, la solidaridad financiera de todos los ciudadanos y la igualdad en el acceso a las prestaciones".

"A juicio de Impulso Ciudadano -continúa el comunicado-, las transferencias aprobadas por el Gobierno ponen en riesgo este modelo constitucional, al introducir mecanismos que pueden conducir a una progresiva territorialización de prestaciones del sistema de Seguridad Social. En particular, es especialmente preocupante que los convenios de transferencia vinculen el coste de determinadas prestaciones al mecanismo de cálculo del cupo del Concierto Económico, conectando así el sistema de Seguridad Social con el sistema de financiación territorial del País Vasco".

Competencia exclusiva del Estado

Impulso Ciudadano señala además que las transferencias al Gobierno Vasco "plantean serias dudas sobre su compatibilidad con el principio de unidad de caja y con la competencia exclusiva del Estado sobre el régimen económico de la Seguridad Social, prevista en la Constitución". Esta asociación entiende que las normas aprobadas no constituyen una mera "reorganización administrativa", sino que pueden suponer una alteración estructural del modelo de Seguridad Social diseñado por la Constitución de 1978.

En el comunicado también recuerdan que "la Seguridad Social se basa en un principio fundamental de solidaridad territorial e intergeneracional: todos los ciudadanos contribuyen al sostenimiento del sistema y todos tienen derecho a recibir protección en condiciones de igualdad, sin que sus recursos puedan destinarse a otros fines ni servir a otros objetivos".

En el plano jurídico, Impulso Ciudadano señala que "la introducción de mecanismos que vinculan la gestión y financiación de determinadas prestaciones a un territorio concreto puede abrir la puerta a un proceso de fragmentación del sistema, incompatible con el carácter de unidad y unicidad" que la Constitución quiso garantizar.

"Los recursos contencioso-administrativos están siendo preparados por el equipo jurídico de Impulso Ciudadano con la colaboración de la Fundación Impulso y Cooperación, que ya anunció en su acto de presentación en el Congreso de los Diputados que promovería la interposición de acciones judiciales si las normas de transferencia no respetaban el marco constitucional", señala la nota.

Ambas entidades consideran que los traspasos de competencias vulneran los artículos 41 (régimen público de Seguridad Social), 149.1.1 (condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles) y 149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social) de la Constitución.