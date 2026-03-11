Mayor Oreja advierte del "abismo" político de España y reclama una mayoría del centroderecha contra el "frente popular"

La presentación de Una verdad incómoda, el nuevo libro de Jaime Mayor Oreja, ha reunido a distintas figuras del ámbito político para reflexionar sobre la trayectoria del exministro del Interior y sobre los retos políticos que afronta España. En el acto han participado el propio autor, el expresidente del Gobierno José María Aznar y la vicepresidenta de la Fundación Neos, María San Gil.

El director adjunto de El Debate, Luis Ventoso, ha sido el encargado de introducir el acto. Durante su intervención ha repasado los casi cincuenta años de actividad pública de Mayor Oreja y ha destacado el peso político de su trayectoria.

Ventoso ha subrayado que su carrera se ha desarrollado en uno de los periodos más complejos de la historia reciente española, marcado por el terrorismo de ETA y por las tensiones políticas en el País Vasco.

Personas que han hecho historia y lo han dejado todo por España. Hoy, Jaime Mayor Oreja, María San Gil y José María Aznar. Seguimos haciendo historia. pic.twitter.com/iBbMzi0pid — Fundación NEOS (@NEOS_esp) March 11, 2026

"Los años de plomo"

Mayor Oreja ha explicado que el libro comienza con el relato de los años más duros del terrorismo en el País Vasco, un periodo que ha definido como "los años de plomo". Durante aquellos tiempos, ha recordado, la actividad política se desarrollaba prácticamente en condiciones de clandestinidad. Los actos públicos eran escasos y muchas reuniones se organizaban de forma discreta para evitar ataques.

"Era como estar en las catacumbas", ha señalado al describir cómo se celebraban las reuniones políticas en lugares improvisados. Según ha relatado, incluso los mítines podían celebrarse en espacios inesperados, como el salón de su casa.

El exministro también ha recordado que formar parte de una candidatura electoral podía suponer un riesgo directo. Ha citado varios casos de personas que formaron parte de listas electorales y fueron víctimas del terrorismo. "Estar en las listas era la atracción fatal para quienes estábamos en ellas", ha afirmado al recordar los asesinatos y atentados contra varios de los candidatos durante los años ochenta.

La lucha contra ETA y el papel de las Fuerzas de Seguridad

Uno de los ejes del libro es la política antiterrorista y el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Mayor Oreja ha querido destacar que los éxitos en la lucha contra ETA fueron principalmente resultado del trabajo policial y de la Guardia Civil. Como ejemplo ha recordado la liberación de José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la organización terrorista durante más de quinientos días.

"Los éxitos en la política antiterrorista son del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que han sido ejemplares", ha señalado. También se ha referido al secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, un episodio que ha definido como "un asesinato a cámara lenta".

Según ha explicado, el Gobierno mantuvo entonces una posición firme frente al chantaje de ETA y optó por confiar plenamente en el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Aznar recuerda los atentados

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha destacado durante el acto la trayectoria política de Mayor Oreja y su compromiso con el servicio público. "Jaime ha sido siempre un servidor público comprometido con el bien común", ha afirmado.

Aznar ha recordado también el clima de amenaza permanente que vivían muchos cargos públicos durante los años en los que ETA cometía atentados con frecuencia. Durante su intervención ha evocado el atentado que sufrió en 1995 cuando ETA hizo explotar una bomba al paso de su vehículo en Madrid: "Escuché el sonido de la explosión y pensé: son gajes del oficio, hay que seguir funcionando", ha recordado.

El expresidente también ha insistido en que la lucha contra el terrorismo fue posible gracias al esfuerzo conjunto de políticos, fuerzas de seguridad y ciudadanos comprometidos con la defensa de la libertad.

Aznar también ha advertido sobre la situación actual en relación con los terroristas de ETA y ha criticado la excarcelación de algunos de ellos sin haber cumplido íntegramente sus condenas. El expresidente ha lamentado que, tras tantos años de lucha contra el terrorismo, se estén produciendo decisiones que afectan a la memoria de las víctimas y a la justicia. En este sentido ha señalado que ver salir de prisión a terroristas sin haber cumplido completamente sus penas provoca "cierta desazón", y ha insistido en la necesidad de mantener el compromiso de que "no se puede transigir con ningún chantaje de ningún terrorista".

María San Gil, expresidenta del Partido Popular del País Vasco, ha centrado su intervención en la dimensión personal que refleja el libro. Ha recordado que su entrada en política estuvo marcada por el asesinato del concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez en 1995. "Yo entré en política después de ver asesinar a Gregorio Ordóñez", ha explicado.

San Gil ha señalado que el libro refleja también la soledad que muchas veces acompaña a la vida política, especialmente en los contextos de violencia. A su juicio, la obra es "un libro muy valiente" que recoge no solo un testimonio personal, sino también un análisis político sobre la evolución de España desde los años ochenta hasta la actualidad.

Mayor Oreja pide una mayoría política

En la parte final de la presentación, Jaime Mayor Oreja ha reflexionado sobre el momento político actual y sobre las elecciones futuras. El exministro ha advertido de que España atraviesa un momento especialmente delicado y ha defendido la necesidad de que se articule una mayoría política entre las fuerzas del centro y del centro-derecha. "Será difícil, seguro, pero esa mayoría natural tiene que convertirse en una realidad de Gobierno", ha señalado.

En ese contexto, María San Gil también ha lanzado una crítica al actual Ejecutivo y ha advertido de lo que ha definido como "una alternativa al frente popular que está destrozando España".

Durante su intervención, el exministro también ha reflexionado sobre la situación política en Europa y los desafíos que afronta. "El problema de Europa no es Trump es nuestra falta de cohesión", ha afirmado.

En esa misma línea, José María Aznar ha advertido de los riesgos que afrontan tanto Europa como España si no se refuerzan los proyectos políticos basados en la libertad y en la defensa de las instituciones democráticas.