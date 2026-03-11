El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no atendió las dos llamadas que le realizó el canciller alemán, Friedrich Merz, después de que este presenciara en la Casa Blanca las duras críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España. Desde el Ejecutivo sostienen que el teléfono al que llamó el dirigente alemán no se encontraba "operativo", ya que según fuentes gubernamentales el jefe del Ejecutivo cambia de número periódicamente por razones de seguridad.

El episodio se produce una semana después de la escena que tensó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Desde el Despacho Oval, Trump calificó a España como "un aliado terrible" y llegó a amenazar con cortar el comercio con nuestro país si no incrementa su compromiso en materia de defensa. En ese momento, Merz se encontraba junto a Trump y evitó contradecir públicamente al presidente estadounidense. Esto provocó el enfado del Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares trasladó al Gobierno alemán su "sorpresa" por la actitud de Merz, que no salió en defensa de España ante las amenazas estadounidenses.

En ese contexto, el dirigente alemán trató de ponerse en contacto con Sánchez en dos ocasiones, según adelantó el medio Politico. Ambas llamadas, sin embargo, quedaron sin respuesta. Fuentes del Ejecutivo trasladan que la falta de respuesta no responde a un gesto político. Según explican, el teléfono al que llamó el canciller no estaba activo, ya que Sánchez cambia de número con cierta frecuencia por seguridad. Aun así, reconocen que ambos líderes no han llegado a conversar directamente, aunque sí lo han hecho sus respectivos gabinetes.

Desde el Palacio de la Moncloa restan importancia al episodio y tratan de minimizar la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a atender al canciller alemán, Friedrich Merz.

El incidente se produce poco después de que Sánchez haya participado este martes en la reunión informal de líderes europeos convocada por el propio Merz y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El jefe del Ejecutivo se incorporó finalmente a la videollamada después de mostrar su malestar por haber sido excluido del encuentro celebrado el pasado mes de febrero en el castillo de Castillo de Alden Biesen, en Bélgica.

En aquel momento, desde Moncloa cargaron abiertamente contra Italia y advirtieron de que este tipo de iniciativas "minan" los principios de unidad de la Unión Europea. También expresó entonces su desacuerdo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien en esta ocasión, pese a haber sido informado de la reunión, ha optado por no participar.