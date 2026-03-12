Air Europa deberá detallar ante el Tribunal Supremo su relación con Aldama y 'los trabajos' que le encargó

El último auto del Tribunal Supremo no se ha olvidado de Air Europa. La aerolínea que fue rescatada con 475 millones de euros por el Gobierno de Pedro Sánchez tras las reuniones mantenidas entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo –el máximo responsable de la empresa – va a tener que detallar sus contratos con Soluciones de Gestión, la principal empresa de la trama del caso Koldo. Pero, además, el Supremo ha reclamado otra documentación del grupo matriz de Air Europa: su relación con Aldama y "los trabajos" que le encargó.

La acusación popular unificada que lidera el PP en el caso Koldo ha reclamado más datos sobre Air Europa. El Supremo lo ha autorizado y ha exigido a Globalia que los aporte. Los datos concretos son los siguientes: "Facilite información detallada de los trabajos prestados por D. Víctor de Aldama Delgado y por la sociedad MTM180 Capital S.L.U. para el grupo empresarial de conformidad con los contratos firmados el 17/09/2020 y el 1/11/2019". Se trata de los contratos que vincularon a Aldama con Globalia –el grupo matriz de Air Europa –. Y MTM es otra de las sociedades vinculadas a la trama. El Supremo también ha reclamado a Globalia "que informe sobre el estado de la retención por parte del Gobierno venezolano de 200 millones de dólares objeto del contrato de 17/09/2019 firmado con D. Víctor de Aldama".

Ese contrato hacía alusión, efectivamente, a una deuda del Gobierno venezolano con Air Europa. Una deuda que habría llevado a la aerolínea a contar con los servicios de Aldama ante la imposibilidad de conseguir esa entrega por otros medios.

Un rescate orquestado

La deuda de Venezuela seguía viva, durante la etapa del covid. Y eso supuso un problema adicional para Air Europa, que acabó reclamando un rescate por 400 millones de euros que, en nada había elevado su cuantía hasta los 475 millones que finalmente dotó el Gobierno de España.

Por el camino, eso sí, llegaron al menos dos encuentros de Begoña Gómez, la mujer del presidente, con Javier Hidalgo, una llamada que habría realizado el mismo Hidalgo a Begoña Gómez en septiembre para desbloquear el pago, un chat de Sánchez con Ábalos previo al Consejo de Ministros que autorizó el rescate diciendo que lo iban a dar, una nota de prensa del Ministerio de Transportes antes de aprobar el pago insinuando que la empresa tendría la ayuda y hasta una consecución de tres reuniones en un solo día –el 16 de julio de 2020, a falta de casi un mes para que se solicitara el rescate – que unieron, además de a Begoña Gómez y Javier Hidalgo, a Aldama, Ábalos y de nuevo Hidalgo, y a Ábalos, Nadia Calviño y el propio Pedro Sánchez.

Así, el citado auto del Supremo ha admitido "la documental propuesta de manera anticipada en el apartado d), a cuyo efecto se librará oficio a la entidad Globalia Corporación empresarial S.A.". ¿Y a qué hace alusión este punto? Pues a toda la documentación que acredita la contratación entre Air Europa y Soluciones de Gestión, la principal empresa de la trama Koldo.

Solicitud de información

Ese apartado fue recogido en el escrito de la acusación popular unificada presentado en noviembre de 2025 ante el Supremo. Y allí se reclamó también lo siguiente: "Que se requiera a Globalia Corporación Empresarial, S.A. en nombre de todo su Grupo para que aporte la siguiente información en relación con SOLUCIONES DE GESTIÓN [...]:

1. Que aporte las contrataciones de SOLUCIONES DE GESTIÓN con cualquier compañía de su grupo para el porte de mercancía desde la República Popular China.

2. Que informe sobre todas las transacciones financieras con SOLUCIONES DE GESTIÓN.

3. Que identifique los vuelos, horarios que trajeron mercancía de SOLUCIONES DE GESTIÓN desde la República Popular China.

4. Que aporte su tarifa oficial de la época en relación con dichos portes y su coste de intermediación o bróker.

5. Que informe si cobró por intermediación/bróker respecto de los vuelos operados por Iberia para traer las mascarillas de Soluciones de Gestión".