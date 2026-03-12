El Gobierno admite una situación "gravísima" pero retrasa las medidas

"La situación es gravísima", pero no tanto como para esperar dos semanas o convocar un Consejo Extraordinario que permita aprobar de manera inmediata medidas para aliviar a la ciudadanía que está soportando en sus bolsillos los efectos económicos de la guerra en Irán. No será hasta el próximo martes cuando, según ha avanzado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el Consejo de Ministros apruebe un paquete para paliar la crisis derivada del conflicto.

"Estamos calibrando día a día lo que está sucediendo y la respuesta va a ser, como siempre hacemos, calmada, exhaustiva, casi diaria, pero la visión es que ya en el próximo Consejo tomemos algunas medidas", ha defendido la ministra tras dos semanas en las que el Gobierno ha repetido el mantra de estar "monitorizando la situación" y que la mejora medida para proteger a los ciudadanos es repetir el 'no a la guerra'.

En una entrevista en la televisión pública, Díaz ha asegurado que prohibirá los despidos "por causas energéticas", como ya se hizo en anteriores crisis, como la del coronavirus o la guerra de Ucrania. También ha abogado por "la intervención en los precios de los alimentos", "la congelación de los precios del alquiler" y "la prohibición de los desahucios", aunque admite que existen discrepancias en el seno del Gobierno.

"No estamos pensando en la bajada del IVA", ha sostenido la ministra de Trabajo ante la iniciativa planteada por el presidente de Mercadona, Juan Roig, porque, en palabras de Díaz, "hay que meterle mano a los márgenes empresariales del conjunto de empresas de nuestro país" para que "arrimen el hombro".

Díaz participa junto al resto de ministros económicos del Gobierno en una reunión con los agentes sociales y económicos este jueves. Según ha explicado, las medidas que se aprobarán irán encaminadas a "controlar el precio de la energía", en un momento en que los ciudadanos ya están pagando en algunas gasolineras hasta dos euros por litro.

La vicepresidenta también ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios, cuyo apoyo será necesario para sacar adelante el paquete, para que voten a favor siendo "conscientes que estamos en una situación grave". Lo ha hecho después de que el ministro de Presidencia, encargado de liderar la interlocución con los partidos, Félix Bolaños, haya despachado con una ronda de llamadas la búsqueda de consenso.

Desde el Gobierno también reclaman el voto favorable del Partido Popular, al tiempo que Díaz ha descalificado su propuesta fiscal, llegando a tildarla de "lavadora vieja". Al Ejecutivo no le gusta la rebaja de impuestos que plantea el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.