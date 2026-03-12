El Gobierno responde al agradecimiento de Hamás: "Estamos con los derechos humanos y con el pacifismo"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado este miércoles un nuevo paso en su política exterior al oficializar el cese de la embajadora de España en Israel, Ana María Salomón Pérez. La decisión ha sido recibida con entusiasmo por la organización terrorista Hamás, que emitió un comunicado de agradecimiento. Los terroristas han elogiado la "noble posición" del Gobierno de Sánchez y han ensalzado lo que consideran una "continuación de las honorables posiciones" del Ejecutivo de coalición frente a lo que denominan la "entidad sionista".

Al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le han preguntado este jueves por el agradecimiento de Hamás. "Nosotros hacemos una política internacional siempre alineada con los derechos humanos, con los valores democráticos, con el derecho internacional y con el pacifismo. Nuestra política es siempre la misma y es absolutamente coherente en Ucrania, en Palestina, hoy en Irán y en cualquier otro conflicto internacional que se desarrolle. El Gobierno de España está con los derechos humanos y con el derecho internacional y lo está siempre y bajo cualquier concepto", ha aseverado Bolaños, en respuesta al reconocimiento de los responsables de la masacre del pasado 7 de octubre de 2023.

No es la primera vez que los terroristas de Hamás aplauden decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Ya lo hicieron en septiembre de 2025, cuando celebraron la decisión del Ejecutivo de prohibir la exportación de armas a Israel, o después de que el presidente del Gobierno anunciase que reconocería el Estado de Palestina mientras varias ministras, como la vicepresidenta Yolanda Díaz y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, recurrían a la frase antisemita "Palestina libre desde el río hasta el mar", aludiendo al río Jordán y al mar Mediterráneo y pidiendo la eliminación total del Estado de Israel. También se han producido otros episodios en los que el Gobierno ha alentado protestas contra Israel o ha evitado homenajear en el Congreso de los Diputados a las víctimas del 7-O.

Con el cese de la embajadora española en Tel Aviv, el Gobierno reduce su representación diplomática en Israel y la sitúa al mismo nivel que la del país hebreo en Madrid. Israel retiró a su embajadora en mayo de 2024 como respuesta directa al reconocimiento del Estado palestino anunciado por Pedro Sánchez.

"Lamento tener que regresar a Israel por unas decisiones vanas adoptadas por el Gobierno español, que no van a contribuir a la paz y la seguridad en Oriente Medio, ni van a facilitar la liberación de nuestros 128 secuestrados aún en manos de Hamás", escribió entonces la jefa de la legación diplomática en Madrid, Rodica Radian-Gordon, tras ser llamada a consultas por su país en protesta por el reconocimiento de Palestina.