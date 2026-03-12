El PP amplía su ofensiva contra Teresa Ribera y Sara Aagesen por Forestalia

El Partido Popular ha extendido su ofensiva por el caso Forestalia al Senado. Después de presentar una batería de iniciativas en el Congreso a cuenta de este asunto, tal y como informó Libertad Digital, han registrado ahora otra ristra de preguntas en el Senado para que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y su antecesora en el cargo, Teresa Ribera, den cuenta del asunto.

"Es imposible que ninguna se enterase de nada", ha dicho la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, recordando la detención de un alto cargo del Ministerio por este asunto, además de que la Policía irrumpió en el departamento para proceder a un registro. Por ello, el PP pregunta al Ejecutivo:

1. ¿Cómo se distribuían los expedientes de evaluación ambiental de proyectos energéticos dentro de la Subdirección General de Evaluación Ambiental durante el periodo en el que Eugenio Domínguez Collado fue subdirector general?

2. ¿Qué mecanismos de control interno existían para evitar que un único responsable pudiera centralizar la tramitación de expedientes de una misma empresa o grupo empresarial?

3. ¿Tenía el subdirector general capacidad para asignar directamente expedientes a técnicos concretos o para concentrar determinados proyectos bajo su supervisión directa?

4. ¿Existía algún sistema de rotación o reparto automático de expedientes para evitar conflictos de interés?

"Exigimos explicaciones claras", ha dicho García, dada la magnitud del escándalo, que implica también a los gobiernos socialistas de Aragón, y conecta incluso con la trama de Santos Cerdán, lo que ha abierto la posibilidad de que la Audiencia Nacional investigue una macrocausa, tal y como ha informado este periódico.