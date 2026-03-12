El PP desmonta la cortina de 'Hodio' del Gobierno en plenos ataques de Óscar Puente a Isabel Díaz Ayuso

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado duramente la propuesta lanzada este jueves por Pedro Sánchez bajo el nombre "Hodio", con H, para combatir, supuestamente, los ataques ideológicos en redes sociales o medios de comunicación. La presentación tenía lugar la misma semana en la que un dirigente del PSOE en Valencia pedía excluir a los gays de derechas y Óscar Puente llamaba enferma mental a Isabel Díaz Ayuso.

"Es inadmisible que desde el Gobierno de España se insulte a periodistas, jueces y rivales políticos; se trata de una cortina de humo para que Sánchez se mantenga en el poder", decía Tellado durante una visita en Valencia, donde ha estado arropando al nuevo presidente de la Comunidad, Juanfran Pérez Llorca, con motivo de las Fallas.

Tellado reprochaba al Ejecutivo presentar esta app mientras los españoles esperan medidas económicas por la guerra de Irán. El número dos del PP acusa a Sánchez de "desidia" y tener "calma chicha". "Ni están ni se les espera", decía, recordando que su partido ha puesto sobre la mesa varias medidas para paliar los efectos del conflicto, sin haber obtenido todavía respuesta del Gobierno.

Está por ver si finalmente, el próximo martes, el Consejo de Ministros aprueba un paquete de iniciativas, después de haber pedido ideas a los grupos a través del ministro Félix Bolaños, que optó por una llamada telefónica en lugar de un encuentro presencial con los partidos.

El PP ha calculado con sus propuestas un ahorro fiscal de 900 euros al año para hacer frente a la subida de la energía y los combustibles tras el cierre del Estrecho de Ormuz. Tellado sacaba pecho defendiendo que el Ejecutivo "no está a lo que tiene que estar porque dedica todo su tiempo a sobrevivir".