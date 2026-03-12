Juan Rodríguez Garat en Es Noticia: "Sin armas nucleares estaríamos en la Tercera Guerra Mundial"

En una reveladora entrevista concedida a Juan Pablo Polvorinos en los micrófonos de esRadio, el almirante de flota retirado Juan Rodríguez Garat analizó con precisión la crítica situación geopolítica actual tras doce días de hostilidades en el tablero internacional. Durante la conversación, se destacó que "el control del Estrecho de Ormuz se ha consolidado como la principal herramienta de chantaje y disuasión estratégica por parte del régimen de Teherán". Esta vía marítima, por donde transita una parte fundamental del suministro energético mundial, es utilizada por Irán para frenar cualquier intento de represalia contundente por parte de Estados Unidos o Israel ante sus constantes provocaciones.

El almirante Garat explicó que, a diferencia de lo que podría pensarse, el uso de minas submarinas no es la opción predilecta del régimen iraní en este momento "podría ser su último recurso". Las minas son consideradas armas poco selectivas que podrían terminar afectando a los intereses de sus propios aliados, especialmente a China, que depende en gran medida del flujo de crudo por esa zona. Para Irán, mantener la benevolencia de Pekín es vital, por lo que prefieren emplear tecnologías más modernas y dirigibles, como los drones y los misiles antibuque de corto alcance, que permiten un control más selectivo y hostil del tráfico marítimo.

La dificultad para las potencias occidentales radica en la propia naturaleza geográfica del estrecho. Según el almirante, los buques de guerra de las naciones libres no pueden operar con seguridad cerca de la costa iraní debido al riesgo de saturación por drones. La capacidad de Irán para lanzar oleadas masivas de estos dispositivos baratos pero efectivos pone en jaque incluso a los sistemas de defensa más avanzados, ya que un solo impacto exitoso supondría un golpe político y militar inaceptable para Occidente. Esto obliga a las flotas aliadas a mantenerse a una distancia prudencial, limitando su capacidad de intervención defensiva inmediata.

En la línea editorial de Libertad Digital, se percibe que la pasividad o la búsqueda de soluciones meramente defensivas no serán suficientes para frenar la ambición de los ayatolás. Rodríguez Garat subrayó que para neutralizar verdaderamente la amenaza iraní en Ormuz sería necesaria una operación ofensiva de gran calado que incluya el control terrestre de la costa, algo que requiere un despliegue de fuerzas de tierra.

Uno de los puntos más sombríos del análisis fue la mención a las armas nucleares como el único freno real que ha evitado el estallido de una conflagración total. El almirante fue tajante al afirmar que, sin el factor de disuasión atómica, "el mundo ya estaría inmerso en una Tercera Guerra Mundial". Las tensiones derivadas de la invasión de Ucrania y el expansionismo de Irán a través de sus grupos terroristas satélites superan con creces los motivos que desencadenaron los grandes conflictos del siglo XX, demostrando que la paz actual es, en gran medida, una paz armada y precaria.