La sombra del pucherazo vuelve a planear sobre las elecciones

En un momento de máxima tensión política, coincidiendo con la cuenta atrás para los comicios en Castilla y León, Sandra León analiza en este audio la inquietante posibilidad de un adelanto electoral a nivel nacional. Aunque la prudencia impera, el fantasma de las urnas sobrevuela la actualidad, y con él, una sombra mucho más alargada y peligrosa: la sospecha fundada de un posible pucherazo. Resulta alarmante observar cómo el Gobierno de Pedro Sánchez parece allanar el camino hacia una vulnerabilidad sin precedentes en nuestro sistema de garantías democráticas.

La primera gran señal de alarma proviene de la reciente decisión del Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, de permitir el uso del DNI digital para la identificación de los votantes a través de la aplicación miDNI. Lo que a priori podría parecer un avance tecnológico, esconde una trampa de seguridad inaceptable: el Gobierno ha optado por validar la identidad de los ciudadanos mediante una simple representación visual en la pantalla del teléfono móvil, prescindiendo del protocolo de seguridad más elemental.

Expertos en la materia ya han advertido que falsificar la interfaz de una aplicación es infinitamente más sencillo que manipular un documento físico. El protocolo original de la aplicación preveía un doble check que conectaba directamente con los servidores de la Policía Nacional para generar un código QR único y auténtico. Sin embargo, el sanchismo ha decidido que esta verificación no es necesaria, permitiendo que cualquier persona con mínimos conocimientos técnicos pueda suplantar una identidad frente a una mesa electoral sin que exista una validación oficial en tiempo real.

Compra de votos

Este movimiento resulta todavía más sospechoso si se atiende a las noticias publicadas por medios como The Objective, que informan sobre investigaciones judiciales en curso por presunta compra de votos. El caso de Albaida del Aljarafe, en Sevilla, es paradigmático: se ha detectado que casi la mitad de los votos por correo en ciertos periodos fueron manipulados desde la propia oficina postal. El modus operandi consistía en ralentizar el envío de las solicitudes para no levantar sospechas, una estrategia calculada para interferir en el resultado final de las urnas.

Lejos de ser un caso aislado, este tipo de irregularidades parecen extenderse como una mancha de aceite por toda la geografía española bajo el mandato socialista. En la localidad murciana de Albudeite, la justicia procesa a candidatos del PSOE por delitos de organización criminal y fraude electoral. Las pesquisas apuntan a que se ofrecía dinero y prebendas a los vecinos a cambio de sus votos, encargándose los propios implicados de gestionar el voto por correo desde otras localidades para evitar ser descubiertos.

El escándalo de Mojácar, en Almería, también resuena con fuerza. Allí, la trama se centraba en la captación de ciudadanos inmigrantes, a quienes se les ofrecían cantidades de entre 100 y 200 euros por su sufragio. Este mercadeo de voluntades se veía incentivado con comisiones extra por cada nuevo votante captado, lo que demuestra una estructura de corrupción electoral perfectamente engrasada que pone en jaque la soberanía popular.