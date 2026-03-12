Miguel Tellado, blanco de los ataques de Vox desde la investidura fallida de Guardiola: "Nacionalista de medio pelo"

La campaña de Castilla y León, como ocurrió antes con las de Aragón y Extremadura, ha encendido los ánimos en PP y Vox. Aunque el choque entre ambos partidos es habitual en estas contiendas, el hecho de que se celebren en paralelo a negociaciones políticas, aviva aún más las llamas. Si María Guardiola era antes motivo de disputa, ahora Miguel Tellado es el objetivo de los ataques de Vox.

El secretario general del PP acusó hace una semana a los de Santiago Abascal de no haberse sentado a negociar para hablar de Extremadura en los siete días anteriores a la investidura fallida de Guardiola, lo que desató la ira en Vox. Desde entonces, Tellado se ha convertido en el centro de las críticas, cuando se trata precisamente de la persona que pilota las negociaciones por parte de Génova, junto a Marta Varela, jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo.

"Nacionalista de medio pelo", ha llegado a llamarle el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, después de que Tellado reprochara a Abascal sus críticas al PP con un mensaje en el que decía que "su problema eran Espinosa, Antelo, Ortega Smith, Steegmann, García-Gallardo...".

A ver, Tellado: quien se equivoca de enemigo sois vosotros. Siempre.

Os equivocáis tanto, que ya no es un equívoco, es vuestra elección. Quien pacta en Extremadura con el Psoe sois vosotros, el PP de María Guardiola. Te recuerdo, querido, que cerrasteis con ellos los… https://t.co/WN1DpRC26k — Óscar Fernández Calle (@OscarFdezCalle) March 11, 2026

Los diputados de Vox, José María Figaredo y Ricardo Chamorro, la portavoz en Madrid, Isabel Pérez Moñino, el eurodiputado Hermann Tertsch e, incluso, los jefes de prensa del partido entraban en la refriega para acusarle de mentir por seguir reprochándoles su voto negativo en Extremadura. Abascal le respondió también la semana pasada negando que no hubieran querido negociar en los días previos a la investidura.

Es sólo un ejemplo del choque que han protagonizado en redes sociales en las últimas horas, pero la situación se ha repetido durante toda la semana, con ataques también a Feijóo, al que también llaman ahora "nacionalista" por su etapa como presidente de Galicia.

El precedente para CyL

En Castilla y León las negociaciones se prevén muy duras, teniendo en cuenta los reproches que ya se están produciendo entre ambos partidos. Alfonso Fernández Mañueco acusó a Vox de "querer echar gente al mar", por las polémicas palabras de Abascal sobre el Open Arms, lo que ha desatado también todo tipo de críticas.

El líder de Vox le exigió una rectificación, como han hecho desde entonces varios cargos del partido, avanzando que las negociaciones después del próximo domingo no van a ser fáciles. El ejemplo de esto fue Guardiola, que llamó "machista" a Abascal y sigue pagando todavía las consecuencias, a la vista del resultado de las dos votaciones que tumbaron su investidura.

El choque entre ambos partidos evidencia el nerviosismo con el que acuden a las urnas en Castilla y León, donde la dispersión de la población y los llamados restos pueden inclinar la balanza hacia uno u otro partido. El PP está puede perder algún escaño sumar hasta tres. Vox, según las encuestas, puede quedarse igual o subir también tres o cuatro. La horquilla será clave para saber quién de los dos se siente más vencedor de la noche.