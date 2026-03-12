A primera hora de la mañana, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha apresurado a anunciar en TVE que el próximo martes el Consejo de Ministros, 17 días después de que comenzara el conflicto, aprobará una serie de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. "Estamos calibrando día a día lo que está sucediendo y la respuesta va a ser, como siempre hacemos, calmada, exhaustiva, casi diaria, pero la visión es que ya en el próximo Consejo tomemos algunas medidas", se ha abalanzado a decir la ministra de Trabajo en la televisión pública.

Sin embargo, en Moncloa evitan confirmar que vaya a ser así y califican las declaraciones de Díaz como un error. Fuentes del entorno de la vicepresidenta consultadas por Libertad Digital rechazan que haya sido una equivocación, pero rebajan ahora el alcance de sus palabras al señalar que "trabajan" para que algunas medidas puedan llegar el próximo martes y aprobarse de forma progresiva.

El episodio evidencia nuevamente la falta de sintonía en el Ejecutivo: ni el ministro Félix Bolaños ni el titular de Economía, Carlos Cuerpo, han querido concretar el calendario que prevé el Gobierno. "Vamos a trabajar con toda la rapidez que seamos capaces para intentar llevarlo lo antes posible", ha dicho el ministro de Presidencia tras tantear a los grupos en una ronda de llamadas sobre su disposición a apoyar algunas medidas en el Parlamento y pedirles que remitan su propio catálogo de propuestas. "La prioridad es centrarnos en cerrar el texto lo antes posible en los próximos días. No puedo adelantarles ahora mismo el día exacto de la aprobación", ha añadido Cuerpo en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros económicos con los agentes sociales.

Desde el ala socialista del Gobierno, por tanto, enfrían el anuncio de la vicepresidenta segunda y dejan en el aire que el Ejecutivo vaya a tomar medidas de inmediato, aunque insisten en que están monitorizando la situación día a día. Moncloa matiza que puede que no sea el martes, alimentando la incertidumbre mientras los precios siguen subiendo.