Sánchez se erige en faro moral mientras sigue sin aprobar ayudas por la guerra en Irán

HODIO, la nueva herramienta creada por el Gobierno de Pedro Sánchez para medir el discurso del odio en redes sociales, se ha presentado en mitad del alza de los precios por la guerra en Irán y mientras el Ejecutivo sigue sin aplicar ninguna ayuda a los ciudadanos, que ven cómo cada día su bolsillo se ve más afectado. El Gobierno ha hecho este anuncio a bombo y platillo, con la presencia de varios ministros, cuando la realidad es que se trata de un anuncio reciclado que ya cuenta con implementación desde marzo de 2025.

El Sistema FARO, Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales, también en manos del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, permite identificar y analizar en tiempo real los discursos de odio racista y xenófobo en redes sociales. "La doble revisión del Sistema Faro mejora la precisión, adaptándose a las nuevas formas de odio que surgen en las redes sociales y también realiza un seguimiento de las respuestas de las plataformas", recoge la web del ministerio de Inclusión sobre un sistema que se lanzó el 11 de marzo de 2025.

Pocas diferencias con HODIO, que "mide y evalúa la presencia de discurso de odio y polarización en redes sociales, publicando periódicamente un ranking". A la espera de que el Ejecutivo concrete y detalle la puesta en marcha de este nuevo mecanismo, que entraría a limitar la libertad de expresión de los ciudadanos en redes sociales, el Gobierno queda en evidencia al anunciar una medida reciclada.

El Ejecutivo ha puesto más esfuerzos en la primera Cumbre Internacional sobre el Odio que en paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, habiendo ninguneado no solo al Congreso, sino también a los grupos políticos, a los que se ha limitado a llamar para solicitar que remitan un catálogo de medidas. De esta forma, el Gobierno, que evita someterse a una votación en la Cámara Baja que podría acabar en derrota debido a su debilidad parlamentaria, trata de buscar consensos entre sus socios mientras se burla de las propuestas del principal partido de la oposición, que podrían contribuir a aliviar la presión sobre los ciudadanos, quienes ya están pagando en algunas gasolineras hasta dos euros por litro. "Absurdo", llegó a calificar el pasado jueves la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

No solo se han burlado de las medidas económicas propuestas por el PP; también han despreciado las planteadas por empresarios como el presidente de Mercadona, que defiende un IVA cero en los alimentos ante la guerra en Irán, una propuesta que también respalda el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. En el Gobierno, en lugar de escuchar las propuestas, como aseguran hacer con la ronda de contactos que fue anunciada este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, si estas llegan desde sectores críticos optan por despreciarlas e incluso pedir que "arrimen el hombro", como dijo la ministra de Juventud, Sira Rego, en referencia a Juan Roig.

En apenas unas horas, el ministro encargado de la interlocución con los grupos, Félix Bolaños, ha concluido la ronda de llamadas con los partidos políticos. Este jueves, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra de Inclusión, Elma Saiz; y el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, se reúnen con los agentes sociales y económicos. Unos encuentros que podrían desembocar en la aprobación de alguna medida de apoyo a la ciudadanía en el próximo Consejo de Ministros.