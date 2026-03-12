Zapatero participará en el cierre de campaña y compartirá escenario con Pedro Sánchez

La campaña electoral de Castilla y León llega este viernes a su fin. En el Gobierno insisten en mostrarse fuertes tras los batacazos sufridos en Extremadura y Aragón, dos comicios en los que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero estuvo ausente. Esta vez, Zapatero ha tenido una presencia destacada con actos en León, Segovia y Ávila, y Ferraz confía en que su figura sirva para dar el empujón final en el cierre de campaña, ante los malos resultados que reflejan las encuestas y la "pereza" del electorado socialista en comicios autonómicos, la explicación oficial que dieron por los fracasos previos.

En la sede socialista matizaron, en la preparación del calendario, que los actos de Zapatero, cercado por la corrupción y el rescate de Plus Ultra, serían independientes y con agenda propia. Sin embargo, han decidido cambiar de estrategia y finalmente el expresidente subirá al mismo escenario que Pedro Sánchez, el ministro de Transportes Óscar Puente y el candidato socialista Carlos Martínez en el cierre de campaña en Valladolid.

Su protagonismo llega después de su interrogatorio en la comisión del Senado por el caso Koldo, donde admitió haber enchufado a sus hijas en la consultora de su socio y amigo Julio Martínez Martínez y haber cobrado 70.000 euros al año del conseguidor de Plus Ultra, uno de los tres detenidos en diciembre por el "uso indebido" de la ayuda pública que recibió la aerolínea en 2021.

Zapatero se ha volcado en la campaña, recuperando el eslogan del 'no a la guerra' y defendiendo la posición del presidente Sánchez, que se ha presentado como el líder progresista cuyo principal enemigo es Donald Trump. Como si fuera un ministro más del Ejecutivo, ha cargado contra el principal partido de la oposición, afirmando que la derecha es "valiente con los inmigrantes y sumisa con Trump y Netanyahu".

La paradoja está en el propio discurso del PSOE porque mientras la dirección confía que el partido puede convertirse en la primera fuerza política de la comunidad, reconoce al mismo tiempo que la formación de Santiago Abascal podría arrasar. "En Castilla y León va a ganar el PSOE", afirmaban desde el entorno del presidente Sánchez.