Las elecciones en Castilla y León son especialmente relevantes en Vox porque permitirán medir su grado de penetración en uno de sus caladeros de voto más importantes: el campo. Servirán, además, para fijar su techo electoral, ya que el partido parte en esta ocasión de una cifra de voto alta, el 17,6%. Encuestas internas del partido de Alberto Núñez Feijóo a las que ha tenido acceso Libertad Digital recogen un frenazo en su ascenso.

Poco antes de que comenzara oficialmente la contienda, los trackings no eran muy halagüeños para el PP, que daba por hecho un crecimiento meteórico de Vox, tal y como contó este periódico. En los primeros días de campaña, se confirmaron sus sospechas y el partido de Santiago Abascal se acercaba incluso al 25% de voto.

Una cifra peligrosa para el PP que le sitúa en disposición de perder apoyos de forma considerable, poniendo en riesgo su victoria. Sin embargo, en la recta final se ha producido un frenazo y Vox ronda ahora el 20%, lo que supone un crecimiento de algo más de dos puntos con respecto a hace cuatro años.

El dato es bueno, pero se aleja de las expectativas iniciales con las que arrancaron la campaña, lo que podría explicarse por el voto negativo a María Guardiola en Extremadura en plena campaña de Castilla y León, y la crisis interna con Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo expulsados de la formación a mitad de la contienda.

El PP, tranquilo

Los de Alfonso Fernández Mañueco tendrían garantizada la victoria y mejorarían ligeramente con respecto a hace cuatro años, cuando sumaron el 31% de los votos. El PSOE, contrariamente a lo que se viene diciendo, aguantaría peor de lo esperado, a pesar de que la principal ventaja de su candidato, Carlos Martínez, es ser prácticamente desconocido y no estar tan asociado al sanchismo.

"Del mismo modo que Miguel Ángel Gallardo empeoró a Guillermo Fernández Vara y Pilar Alegría empeoró a Javier Lambán, Carlos Martínez va a empeorar a Luis Tudanca. Otro éxito del Sanchismo", trasladan fuentes del PP. Esto quiere decir que podrían caer por debajo del 30% de apoyos, que es lo que consiguieron hace cuatro años.

Tan seguros están de la victoria en el PP, que animan al PSOE a firmar ante notario que dejará gobernar a la lista más votada, como retó inicialmente a Mañueco el socialista Martínez, convencido de poder superar a los populares. Sin embargo, el haber recuperado para la campaña a José Luis Rodríguez Zapatero en pleno caso Plus Ultra y el paulatino acercamiento a Pedro Sánchez, habrían rebajado su expectativa.

En cualquier caso, la noche electoral los socialistas intentarán sacar pecho de no haber cosechado un hundimiento como el de Extremadura y Aragón, y regresarán a la estrategia de agitar el fantasma de Vox, dada la dependencia del PP de la formación de Abascal.

La negociación entre ambos se augura ya difícil, dado el choque protagonizado en campaña, y el hecho de que se dialogue en paralelo en Extremadura y Aragón, donde interviene la dirección nacional del PP. Mañueco ya ha dicho que en Castilla y León no será necesario.