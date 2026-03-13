Koldo pide tener un ordenador y reuniones diarias con sus abogados en prisión y el Supremo lo autoriza

Koldo García Izaguirre quiere prepararse a fondo para el juicio y ha solicitado medios informáticos en prisión y asistencia jurídica diaria. El Tribunal Supremo no se ha opuesto y Koldo tendrá su ordenador y visitas diarias de su abogada, pero sin acceso a Internet. "Respecto de las peticiones formuladas en otrosí por la representación procesal del Sr. García Izaguirre, tales como acceso a medios informáticos en el centro penitenciario o garantías de reuniones técnicas diarias entre el mismo y su Letrada, esta Sala nada opone a lo interesado", ha señalado el Tribunal Supremo en su última providencia del caso. Todo ello, eso sí, "sin perjuicio de la decisión que pueda adoptarse por la dirección del centro penitenciario o, en su caso, por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias".

Pero Koldo había pedido más. Y había reclamado "sentarse junto a su letrada durante las sesiones del juicio oral, así como declarar en último lugar". Y el Supremo ahí ha respondido que "esta Sala hace saber que la ubicación de los acusados será la misma que en la audiencia preliminar celebrada el pasado día 12 de febrero, salvo en el momento procesal de su declaración, fijada para el final de las sesiones del juicio oral, cuando ocuparán el sitio destinado al efecto".

La defensa de Koldo había reclamado los siguientes medios: "ACCESO A MEDIOS INFORMÁTICOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO. Dada la ingente carga documental de la Causa Especial 20775 / 2020, resulta técnicamente imposible que el acusado maneje el volumen de folios en formato papel dentro de su celda. Por ello, se solicita la entrada y uso de un ordenador portátil (sin conexión a internet) en el módulo del Centro Penitenciario de Soto del Real para exclusivo uso de mi representado". Dicho dispositivo, eso sí, "contendrá exclusivamente el volcado digital de las actuaciones, permitiendo a D. Koldo el estudio pormenorizado de las pruebas de cargo y descargo durante las horas de cierre de celdas". Todo ello se le ha concedido por el Tribunal Supremo.

Koldo también solicita

La defensa de Koldo reclamó más cuestiones: "GARANTÍA DE REUNIONES TÉCNICAS DIARIAS. Que se oficie a la Dirección del Centro Penitenciario de Soto del Real (Centro Penitenciario Madrid V) para que, durante los días que dure el juicio oral — especialmente en las jornadas con sesiones de mañana y tarde fijadas para los días 7, 8, 13, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de abril —, se habiliten horarios extraordinarios de locutorio, de llamadas telefónicas a su letrada y sala de entrevistas a partir de las 18:30 horas. Esta medida es imprescindible para que el acusado pueda dar instrucciones a su defensa sobre lo acontecido en la sesión de tarde y preparar la jornada siguiente, que suele iniciarse a las 10:00 horas". De nuevo, el Supremo ha accedido.

"Asimismo solicitamos que se autorice a la letrada que suscribe a introducir en el centro un ordenador portátil y dispositivos de almacenamiento (USB o disco duro externo) que contengan el expediente digitalizado de la Causa Especial 20775 / 2020, para su consulta conjunta y supervisada con el acusado, debido a que la defensa no puede asesorar a su mandante sin el soporte técnico necesario para realizar búsquedas, comparar folios y visionar material multimedia en tiempo real junto al acusado", pidió también la defensa de Koldo. Y el Supremo no ha puesto pegas siempre que los medios electrónicos no incluyan ninguna posibilidad de conexión a Internet.

Por último, la defensa de Koldo reclamó que "las visitas se realicen en una sala de entrevistas privada, sin mampara ni cristal intermedio, para facilitar el manejo, señalamiento y lectura de documentos complejos, expedientes técnicos y pruebas digitales, lo cual resulta imposible de gestionar a través de los locutorios estándar. Y por último que se garantice la privacidad de estas sesiones de trabajo, permitiendo el tiempo necesario para el estudio técnico que la envergadura de este juicio requiere, evitando la interrupción constante que suponen las visitas ordinarias". Y también parece contar con el visto bueno del Supremo.