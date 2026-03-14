Koldo y Pardo de Vera eran uno: los mails confirman que la trama ordenaba contratar y se cumplía en dos horas y media

Conseguir algo de la Administración española en dos horas y media no es un récord: es un milagro. Eso sí, a menos que formes parte de la trama socialista de contratos públicos. Los mails descubiertos por la UCO en su última investigación han certificado una dinámica de vértigo entre Koldo García Izaguirre y la presidenta por aquel momento de ADIF y ADIF Alta Velocidad. Se indicaban las personas de contacto y los servicios a contratar – no había tiempo real de comprobar quiénes eran – y en hora y media ya estaba la maquinaria en marcha.

"En el mismo sentido, Isabel Pardo de Vera (presidenta de ADIF y de ADIF Alta Velocidad), declaró en su testifical que la Dirección General de Personas de ADIF –Michaux Miranda– era la que se encargaba de gestionar esta adjudicación, y hacer las comprobaciones pertinentes, supervisado por la secretaria general", destaca la UCO. Pero lo cierto es que el cruce de mensajes era entre ella y Koldo.

Así ocurrió, por ejemplo, el 26 de marzo de 2020. A las 10:51 de la mañana Koldo se puso en contacto con Pardo de Vera con el siguiente mensaje: "El Íñigo es el del contrato". El mensaje aludía a Íñigo Rotaeche, uno de los empresarios de la trama. Y a las 13:26 de la tarde del mismo día 26 de marzo estaba ya toda la maquinaria puesta en marcha: un mail de esa hora certifica que, efectivamente, Íñigo Rotaeche ya estaba en contacto con uno de los altos directivos de ADIF, Michaux Miranda, para trasladar la propuesta de contrato: "Estimado Sr. Miranda,

¿Podría por favor indicarme los datos de ADIF, domicilio, CIF, a los efectos de poder preparar una propuesta? Muchas gracias".

Mensaje de Koldo a Pardo de Vera - Libertad Digital

La UCO destaca que, "al igual que en las declaraciones reseñadas, Martín José Navarro Vicent (Director de Recursos Humanos de ADIF), señaló a Michaux como la persona que le dijo que sería la mercantil Soluciones de Gestión la encargada del suministro de mascarillas". Porque no había duda de las órdenes recibidas.

"Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta significativa su participación porque a lo largo de esta investigación ha sido vinculado directamente con Koldo". Posteriormente, Michaux fue citado a prestar declaración ante el Juzgado instructor en calidad de investigado. Como se ha adelantado al comienzo de este oficio, el examen de las evidencias digitales ha permitido avanzar en la investigación, completando el escenario descrito anteriormente. En este sentido, se ha constatado que Isabel, entonces presidenta de ADIF, intercambió mensajes con Koldo con carácter previo a la adjudicación del contrato por dicha entidad", añade la investigación. "Asimismo, se han detectado comunicaciones entre ambos relativas a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas. A su vez, se ha observado que Isabel se valió de Michaux para la gestión del material sanitario. Este extremo se aprecia, por un lado, en mensajes intercambiados entre Isabel y Koldo sobre la recepción de geles hidroalcohólicos o mascarillas y, por otro, en el hecho de que Michaux redactara la nota titulada "EPIS".

Mensajes sobre adquisición de productos durante la pandemia - Libertad Digital

La UCO destaca igualmente la velocidad de los mensajes y coordinación: "En este contexto, resulta relevante la siguiente cronología de mensajes por su relación directa con los hechos investigados. Como punto de partida, conviene traer a colación el primer correo electrónico intercambiado entre Michaux e Íñigo, que consta remitido a las 13:26 horas del día 26 de marzo de 2020". "Teniendo en cuenta la fecha y hora de esta comunicación que da pie a una cadena de comunicaciones entre ADIF (representada por Michaux) y Soluciones de Gestión (representada por Íñigo), se ha detectado una comunicación entre Isabel e Koldo anterior en el tiempo".