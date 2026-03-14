⁠⁠Los intereses de Sánchez arruinan a España y la enfrenta a sus aliados más cercanos

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha tenido la desfachatez de calificar al Ejecutivo como experto en "gestión de crisis", una afirmación que choca frontalmente con la realidad de un país que lideró las tasas de mortalidad durante la pandemia y que asiste hoy al desmantelamiento de su otrora ejemplar sistema ferroviario. Este alarde de suficiencia ignora deliberadamente que la única pericia demostrada por el sanchismo es la de convertir cualquier contratiempo en una oportunidad para el expolio fiscal y el control social.

El análisis de los tertulianos subraya la "incapacidad gubernamental" para paliar los efectos de la inflación en las familias españolas. Mientras países como Portugal, Italia o Croacia han implementado medidas valientes para reducir la carga sobre sus ciudadanos, el Gobierno de Pedro Sánchez se limita a observar cómo los precios de los carburantes y la cesta de la compra se disparan. Para el Ejecutivo, la crisis es una herramienta de recaudación; no se mueve un dedo para aliviar el bolsillo del contribuyente porque el objetivo primordial es mantener una "maquinaria de gasto" que garantice su permanencia en el poder.

Solo en el último año, la recaudación del Estado se ha incrementado en 27.000 millones de euros, de los cuales más de 7.300 millones corresponden exclusivamente a subidas normativas de impuestos. El Gobierno se está enriqueciendo a costa de la asfixia financiera de los autónomos, los agricultores y las familias, utilizando ese excedente no para mejorar los servicios públicos, sino para pagar los peajes políticos impuestos por Bildu y los separatistas.

Finalmente, el programa ha denunciado el falso patriotismo esgrimido por figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, quien aplaude la supuesta valentía de Sánchez frente a potencias extranjeras como Estados Unidos. El patriotismo no consiste en decir no a los aliados democráticos, sino en defender la soberanía nacional y la prosperidad de los ciudadanos, algo incompatible con un Gobierno que se postra ante los intereses de dictaduras como la de Venezuela o los mandatos de sus socios de extrema izquierda.