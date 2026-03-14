Más de 724.000 mujeres inmigrantes nacionalizadas en una década

Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), entre 2015 y 2024, más de 724.000 mujeres inmigrantes obtuvieron la nacionalidad española por residencia, lo que supone un 55% del total de personas nacionalizadas por esta vía. El Observatorio ha actualizado los datos, con motivo del 8-M , para desvelar que un total de 3.581.558 mujeres presentaron la documentación de residencia en vigor a 30 de septiembre de 2025, esto es un 48% del total de personas documentadas.

Extranjeras con residencia

El Departamento de Inmigración ha destacado que el 41% de las mujeres extranjeras con residencia proceden de países de la Unión Europea (1.459.397). Por nacionalidad, el grupo más numeroso es el de mujeres procedentes de Rumanía (531.041), seguido de mujeres de nacionalidad marroquí (414.171) e italiana (227.886).

En lo que se refiere a la distribución geográfica de estas mujeres, el 68% se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (21%), Comunidad de Madrid (17%), Andalucía (15%) y Valencia (15%). Según las cifras de afiliación a la Seguridad Social de enero de 2026, el total de mujeres extranjeras afiliadas asciende a 1.294.259, lo que equivale al 43% del total de personas extranjeras afiliadas.

Las mujeres extranjeras de América Central y del Sur constituyen el grupo más grande en términos de afiliación, pues representan el 39% de las mujeres afiliadas en España (504.023). Las mujeres con nacionalidad de algún país de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio representan el 33% (427.664).

Por nacionalidades, las mujeres procedentes de Rumanía constituyen el colectivo más numeroso con el 12%, seguidas de las mujeres de Colombia (9%) y Venezuela y Marruecos, con un 8%. El Régimen general concentra la mayoría de las afiliadas extranjeras (70%) y supone el 42% del total de personas extranjeras incluidas en este modelo (hombres y mujeres).

Inmigración por estudios

En relación con la residencia por estudios, Elma Saiz ha indicado que el Observatorio había publicado la última estadística sobre inmigración que demostraba un aumento del 92% en comparación con las mujeres que habían conseguido una autorización de residencia por estudios entre 2014 y 2024.

De acuerdo con el Observatorio Permanente de la Inmigración, hasta el 30 de septiembre de 2025, había en España 29.107 mujeres que gozaban de una autorización vigente de estancia por estudios, lo que representa un 52% del total de ciudadanos con esta clase de permiso. El 29% de las mujeres que tienen permiso de estancia por estudios se encuentran en el rango de edad entre los 20 y los 29 años.

En cuanto a las nacionalidades más representativas, la colombiana encabeza la lista con un 14% del total de mujeres extranjeras con este tipo de autorización vigente hasta el 30 de septiembre de 2025. Luego se encuentran Perú, con un 10%; China, con un 7%; y Marruecos, Estados Unidos, México y Ecuador, todos con el 6% del total. Según los datos estudiados por el OPI, las provincias en las que viven las mujeres extranjeras con permiso de estudios vigente son en su mayoría Madrid (33%), Barcelona (20%) y Valencia (12%).

La tendencia de la regularización del Gobierno de Pedro Sánchez es una constante que viene de lejos, fruto de políticas de saturación que sufren muchas comunidades autónomas.