Sánchez enciende las calles: Pumpido se pone en marcha para cuando caiga el PSOE

El asalto institucional del Sanchismo no conoce límites, y el Tribunal Constitucional se ha convertido en la pieza maestra de esta maniobra de colonización. En un reciente análisis en Libertad Digital, se ha puesto de manifiesto cómo Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del tribunal de garantías, está utilizando la Constitución como si fuera su juguete personal. Durante sus intervenciones, Conde-Pumpido ha defendido la peligrosa tesis de la Constitución como una "norma viva", un concepto que, bajo la apariencia de modernidad, esconde una voluntad de reescribir el marco legal español sin pasar por los controles parlamentarios pertinentes.

Esta reinterpretación interesada no es más que una mutación constitucional por la puerta de atrás. Conde-Pumpido actúa como el brazo ejecutor de los intereses de Pedro Sánchez, permitiendo que el tribunal no actúe como garante de la norma suprema, sino como un legislador de facto. Esta deriva es especialmente alarmante cuando se analiza el proyecto de una nueva ley de huelga que el tribunal estaría preparando a través de su jurisprudencia, con el objetivo de blindar las protestas callejeras ante un eventual cambio de ciclo político en España.

La estrategia es clara: si el Partido Popular y Vox logran gobernar, la izquierda activará su maquinaria de agitación social a través de los sindicatos UGT y CC.OO. La maniobra de Conde-Pumpido busca que, para entonces, el marco legal sea tan permisivo que los piquetes violentos y las algaradas callejeras queden impunes. Se trata de una estafa democrática que pretende arrebatar al poder legislativo su función primordial, entregándosela a unos magistrados que parecen haber olvidado su deber de imparcialidad para servir a las siglas del PSOE.

El historial de Conde-Pumpido

El historial de Conde-Pumpido al frente del tribunal es una sucesión de agravios a la seguridad jurídica. Entre los casos más flagrantes se encuentra el respaldo a la anulación de las sentencias del caso ERE de Andalucía, donde se ha actuado como una suerte de instancia de apelación frente al Tribunal Supremo para salvar a los corruptos socialistas. Esta interferencia en las competencias de otros tribunales demuestra que el objetivo del sanchismo es controlar todos los resortes del Estado para proteger a sus afines y perseguir a sus adversarios, dinamitando la separación de poderes.

Asimismo, se ha criticado duramente el papel del tribunal en relación con la ley de amnistía y el caso Bateragune de Arnaldo Otegi. Mientras que la Constitución prohíbe explícitamente los indultos generales, Conde-Pumpido y su mayoría de magistrados progresistas parecen dispuestos a validar cualquier atropello jurídico que permita a Sánchez mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Como bien han señalado figuras como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, estamos ante el mayor fraude institucional de nuestra historia reciente, con un tribunal trufado de políticos disfrazados de magistrados.