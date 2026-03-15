Así amueblaban gratis 'la Paqui' y Cerdán su casa pagada por la trama: cama dormitorio, mesa auxiliar, cama confort

La UCO ha detectado que los pagos de una de las principales sociedades de la trama de obras públicas presuntamente amañadas a Santos Cerdán no sólo incluían la financiación de una vivienda en Madrid. También incluyeron el amueblado al gusto, principalmente, de su mujer, la conocida en la trama como "la Paqui".

La UCO detalla en sus informes que "el 7 de octubre de 2017, Santos informó a Koldo de que había abonado la fianza de una vivienda en las proximidades de la Glorieta de Quevedo (Madrid), indicando seguidamente la cantidad de 800 € – importe que, por la contestación de Koldo, se intuye que pudiera referirse a la cuota de alquiler –. A este respecto, al mes siguiente (noviembre), se comenzaron a transferir desde las cuentas de Servinabar, con frecuencia mensual y bajo el concepto "alquiler Madrid", 800 € a Ezequiel Moreno Mozo, titular de pleno derecho de una vivienda en la calle Cardenal Cisneros, 65 de Madrid (Madrid), a escasos metros de la glorieta de Quevedo".

La UCO cuenta con pruebas que avalan que "dicho alquiler se produjo, según los pagos localizados en cuentas, entre noviembre de 2017 y julio de 2018, alcanzando la cifra total abonada por el arrendamiento 7.200 €". Pero, coincidiendo con la finalización de este alquiler, y en fechas próximas a la moción de censura por la que cambió el Gobierno de España en junio de 2018, desde las cuentas de Servinabar se comenzó a abonar una nueva cuota de arrendamiento, esta vez para un inmueble "sito en la calle Hilarión Eslava, 32, 6º derecha de Madrid, correspondiente a la vivienda de Santos y su familia hasta el mes de julio de 2025".

"Los abonos correspondientes a esta vivienda, siendo la destinataria de los mismos la titular del inmueble Gloria Puerto Sánchez, ascienden a 47.505,93 €. Este importe se compone de la fianza abonada el 24 de julio de 2018 por valor de 2.450 €, y un total de quince mensualidades – de diferentes cuantías- por valor de 45.055,93 €. Cabe destacar que a la finalización del contrato, Servinabar recibió un ingreso procedentes de Gloria Puerto por valor de 2.860,67 €, por lo que el acumulado destinado a la titular del inmueble, con motivo del arrendamiento, asciende a 44.645,26 €", detalla la UCO.

Estos adeudos se produjeron tras la firma del contrato de arrendamiento en el mes de julio de 2017, continuando de forma mensual hasta el mes de octubre de 2019, fecha de finalización del mismo. En ese momento se suscribió un nuevo contrato entre la arrendadora "Gloria Puerto Sánchez y Santos el 1 de noviembre de 2019. Adicionalmente al pago de las cuotas mensuales de alquiler a Gloria Puerto, la gestión del arrendamiento acarreó también unos gastos que fueron satisfechos en dos movimientos a la sociedad Consulting Moncloa SL, por importe total de 3.146 €. En el contrato suscrito entre Servinabar 2000 SL y la arrendadora, consta como ocupante de la vivienda, Francisca Muñoz Cano, esposa de Santos".

No obstante, estos no fueron los únicos gastos "acarreados por Servinabar con respecto al inmueble sito en la calle Hilarión Eslava, 32 de Madrid. A través del estudio de los apuntes bancarios, en conjunción con el análisis del correo electrónico de Antxón, se ha tenido conocimiento de que la compra de determinado mobiliario para el inmueble de Santos habría sido sufragada desde las cuentas de Servinabar", señala el informe de la UCO.

"Así, con fecha 23 de julio de 2018, Antxón remitió a Santos un correo electrónico en el que Bankinter daba cuenta de que Servinabar había realizado una transferencia bancaria por importe de 2.210 €, bajo el concepto "muebles dormitorio Madrid". El mismo día, la cuenta de Bankinter, titulada por Servinabar, realizó una transferencia bancaria por el citado importe al destinatario Cama & Confort C&C, bajo el concepto "muebles dormitorio".

Por otro lado, el 25 de julio de 2018, "Santos envió un correo electrónico a Antxón bajo el asunto "Compra en El Corte Inglés". Dicho correo contenía a su vez una comunicación de la misma fecha en la que comerciales de El Corte Inglés de la calle Princesa (Madrid), interesaban la realización de una transferencia bancaria por importe de 5.520 € como requisito previo al envío de una serie de muebles adquiridos en ese centro", añade la investigación.

"Las cuentas bancarias de Servinabar reflejan dos transferencias a El Corte Inglés efectuadas ese mismo día por importe exacto (en suma, 5.520 €) al solicitado por la empresa en el correo previamente enviado por Santos a Antxón. Por último, se ha localizado un tercer correo, esta vez de 8 de noviembre de 2018, enviado por un trabajador de El Corte Inglés a Antxón, en el que le informaba que no le consta pagado un pedido, pero que Francisca Muñoz habría recogido el paquete.

Según se desprende de la factura adjunta, la cual está expedida a nombre de Servinabar, se habría adquirido una mesa auxiliar con fecha 31 de agosto de 2018, por un valor de 119 €, figurando en las observaciones el nombre de "Francisca Muñoz", añade el informe.

Según consta en las cuentas de la empresa, "el 9 de noviembre de 2018 se realizó un pago a El Corte Inglés por importe exacto al reclamado a Antxón por el establecimiento, en relación con la adquisición del referido producto retirado por la mujer de Santos.