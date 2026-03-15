Carlos Martínez, emocionado, vaticina nuevas elecciones: "Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco"

El PSOE ha crecido al calor del retroceso de los partidos situados a su izquierda, Podemos y Sumar, a los que ha dejado sin representación. El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha comenzado su intervención siendo el último aspirante en atender a los medios, incluso después del ganador de la jornada electoral, Alfonso Fernández Mañueco, diciendo que han obtenido unos "buenos resultados". "Al lío, que hay partido de vuelta", ha dicho en referencia a la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones en la comunidad.

Tras conseguir 30 procuradores, dos más que en los anteriores comicios con Luis Tudanca, Martínez ha planteado abiertamente una posible repetición electoral: "Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco", ha señalado, en medio de la euforia que se vivía en la sede socialista de Soria, donde se escuchaban los gritos de "Campeones, oe, oe, oe".

"Nos daban por amortizados. No lo estábamos tanto", ha afirmado Martínez, al tiempo que ha retado a los de Santiago Abascal a pactar con el Partido Popular. "Tiene que decidir qué quiere ser de mayor", ha dicho en alusión a Vox, a quien ha advertido de que "si sigue siendo la muleta y asidero permanente para que el PP siga asentado en el poder tiene sus días contados". "Vamos a ver cómo esa derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde", ha lanzado.

"En esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda tendremos todas. ¡Vamos a por ello!", ha concluido, al tiempo que ha reconocido que no le gusta perder ni al futbolín, por lo que, pese a la euforia, confía en que pueda producirse una repetición electoral.

Ferraz le felicita

En la sede de Ferraz, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha agradecido y felicitado a su candidato por haber sabido liderar "un proyecto fuerte" en el que la gente "ha depositado su confianza". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha querido trasladarle su felicitación a través de las redes sociales.

Enhorabuena a @alferma1 por su resultado en estas elecciones. Orgullo de @cmmsoria y del @PSOE_CyL que han demostrado que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León. Seguiremos trabajando por el futuro de todas y todos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 15, 2026

Fuentes socialistas atribuyen el resultado, en buena medida, al eslogan del "no a la guerra" y a la confianza que, a su juicio, ha despertado el programa electoral del candidato, centrado especialmente en la crítica a la situación de la sanidad pública en la comunidad.