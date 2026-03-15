El Gobierno recupera HODIO un año después de impulsar FARO contra la libertad en redes sociales

Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a colgarse la medalla de liderar el supuesto faro moral contra el odio en las redes sociales con mensajes populistas como "más amor y menos odio". Sin embargo, el anuncio de la herramienta HODIO no es más que un reciclaje de iniciativas que el propio Ejecutivo ya había puesto en marcha desde marzo de 2025.

El sistema FARO —Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales—, también dependiente del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, como Hodio, permite identificar y analizar en tiempo real los discursos de odio racista y xenófobo en redes sociales. "La doble revisión del Sistema Faro mejora la precisión, adaptándose a las nuevas formas de odio que surgen en las redes sociales y también realiza un seguimiento de las respuestas de las plataformas", recoge la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre un sistema que fue presentado el 11 de marzo de 2025.

Pocas diferencias, por tanto, para un proyecto que volverá a financiarse con inversión pública, de la que aún no se conoce ni el importe ni el calendario de aplicación. Pero no es la única iniciativa reutilizada por Sánchez en su intervención en el World Governments Summit, celebrado en Dubái el pasado mes de febrero.

Allí también recuperó, bajo la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, la llamada "Cartera Digital Beta", una aplicación móvil que el Ejecutivo puso en marcha en 2024 para verificar la mayoría de edad y limitar el acceso de menores a contenidos pornográficos en internet.

El proyecto fue impulsado entonces por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Una iniciativa que contó con financiación pública pero que nunca llegó a consolidarse, motivo por el cual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado ahora su ofensiva contra los magnates de las plataformas digitales a los que califica como "tecno-oligarcas" para volver a rescatarla.